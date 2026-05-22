Угорщина відкрила ринок для українського зерна та м'яса

В Угорщині завершилася дія заборони на імпорт частини української агропродукції, однак дискусії навколо обмежень лише посилюються.

Як повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Agroinform.hu.

Угорщина офіційно завершила дію надзвичайних урядових постанов, які запроваджували обмеження на імпорт низки товарів з Україна.

Під забороною раніше перебували понад 20 категорій агропродукції, зокрема:

пшениця;

кукурудза;

насіння соняшнику;

ріпак;

борошно;

м’ясо птиці;

яйця.

Після завершення режиму надзвичайного стану угорський парламент перевів частину тимчасових рішень у формат постійних законів. Водночас заборону на українську агропродукцію до нового пакета не включили.

Фермери вимагають повернення обмежень

У найбільшій аграрній організації країни MAGOSZ заявили, що чинного регулювання недостатньо для захисту угорських виробників. Там закликають владу окремо закріпити заборону на імпорт української продукції вже на законодавчому рівні.

У фермерському середовищі побоюються, що після скасування обмежень конкуренція на внутрішньому ринку зросте, а ціни на місцеву продукцію можуть опинитися під додатковим тиском.

Але варто сказати, що попри завершення дії заборони, окремі механізми контролю імпорту залишаються чинними. Зокрема, імпортери й надалі повинні повідомляти Національне управління безпеки харчового ланцюга Угорщини про ввезення продукції.

В свою чергу уряд Угорщини ще не озвучив остаточного рішення щодо можливого повернення повної заборони на українську агропродукцію.