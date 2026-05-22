Головна » Новини » Надзвичайні події

У Києві побили ветерана під час конфлікту з ТЦК: що кажуть у поліції

13:50 22.05.2026 Пт
2 хв
Після побиття чоловіка направили на експертизу
aimg Ірина Глухова
У Києві побили ветерана під час конфлікту з ТЦК: що кажуть у поліції Фото ілюстративне: у Києві побили ветерана під час конфлікту з ТЦК (Getty Images)
У Києві конфлікт з представниками ТЦК та добровольчого формування завершився побиттям ветерана. Останній отримав травми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Інцидент стався у Шевченківському районі столиці.

За попередньою інформацією, чоловік отримав тілесні ушкодження під час конфлікту з представниками групи оповіщення - військовослужбовцями ТЦК та СП, а також представниками добровольчого формування територіальної громади (ДФТГ).

Поліцейські відкрили кримінальне провадження.

"Потерпілому вручено направлення для проходження судово-медичної експертизи для встановлення ступеню тяжкості отриманих тілесних ушкоджень", - йдеться у повідомленні.

Триває розслідування справи.

Інциденти з ТЦК

В Україні майже не минає жодного дня без скандалів за участю ТЦК.

Так, нещодавно у Львові під час мобілізаційних заходів група людей оточила автомобіль ТЦК, пошкодила його та силоміць витягла звідти чоловіка. Відео інциденту швидко поширилося у соцмережах і викликало широкий резонанс.

Перед цим у Закарпатській області стався інцидент біля будівлі районного ТЦК та соціальної підтримки.

Там чоловік відкрив стрілянину та намагався потрапити до приміщення центру, через що на місце оперативно прибули правоохоронці.

Ще один гучний випадок стався в Одесі. Під час затримання водія поліцейські заламали йому руку, при цьому поруч перебували військовослужбовці ТЦК.

Зеленський заінтригував заявою щодо Сумської області
