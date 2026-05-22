Схема на 36 млн гривень: екскерівника Держрезерву підозрюють у махінаціях

Масштабну корупційну схему із тіньовою орендою складських площ, яка завдала державі збитків на суму близько 36 млн грн, викрили у структурі Держрезерву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Деталі корупційної оборудки

За даними слідства, НАБУ і САП викрили чотирьох учасників злочинного плану.

Серед підозрюваних опинилися колишній керівник Держрезерву, колишній заступник директора державного підприємства, організатор схеми та його пособник.

Злочинний план підозрювані розробили ще восени 2022 року, а реалізовувати почали з січня 2023 року. Посадовці ДП під виглядом надання складських послуг передавали великі площі підконтрольним приватним компаніям за заниженими показниками.

"До актів приймання-передавання вносили завідомо неправдиві відомості: на папері площа наданих в оренду приміщень була значно меншою, ніж фактично використовувалася", - зазначили в НАБУ.

Надалі підконтрольні фірми здавали ці ж державні площі в оренду реальному бізнесу, але вже за ринковими цінами.

Отримані гроші переводилися в готівку та розподілялися між учасниками схеми, повз державний бюджет.

Затримання та запобіжний захід

Організатора корупційної оборудки затримали "на гарячому" під час спроби нелегально перетнути державний кордон України.

"Суд уже обрав організатору запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - додали у відомстві.

Наразі правоохоронці продовжують слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та притягнення інших можливих учасників до відповідальності.