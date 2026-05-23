Яка пастка чекає Україну в "асоціативному членстві"? Ірландія критикує цей план Мерца

Ідея надати Україні статус асоційованого члена Європейського Союзу може заблокувати реальний вступ країни до блоку на довгі роки. Такий крок загрожує зупинкою реформ та втратою політичного імпульсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews .

Міністр закордонних справ Ірландії Гелен МакЕнті висловила серйозні побоювання щодо ініціативи канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який пропонує прийняти Україну як асоційованого члена, тобто не повноцінно. Вона вважає, що створення індивідуального статусу для Києва створить небезпечний прецедент. Це може призвести до появи дворівневої системи всередині ЄС.

"Нам потрібно переконатися, що не існує дворівневого підходу, або ми застосовуємо процес вступу однаково до кожної країни", - заявила МакЕнті журналістам.

На думку ірландського уряду, проміжні етапи лише заплутують ситуацію. Україна вже перебуває у надскладних умовах і будь-яка невизначеність може стати пасткою.

Ризики для реформ та правосуддя

Ірландія готується очолити Раду ЄС у липні й саме Дублін контролюватиме переговори щодо заявки України. МакЕнті зазначає, що асоційоване членство часто стає кінцевою зупинкою замість етапу підготовки: країни просто перестають змінюватися.

МакЕнті вказала на ключові проблеми кандидатів:

застій у проведенні правових реформ;

відсутність тиску для змін у системі верховенство права;

втрата мотивації з боку еліт та суспільства.

Що пропонує Фрідріх Мерц

Брюссель зараз вивчає лист німецького канцлера на п’яти сторінках. Мерц намагається розірвати дворічний дипломатичний глухий кут й пропонує інноваційний, але суперечливий підхід.

Ось основні пункти плану Мерца:

Україна отримує доступ до органів прийняття рішень;

представники Києва не мають права голосу та власних портфелів;

доступ до фінансових програм ЄС надається покроково;

діє стаття 42.7 договорів ЄС про допомогу у разі агресії.

Остання пропозиція є найбільш радикальною. Мерц вважає, що це створить суттєву гарантію безпеки для України та допоможе стримати Росію. Канцлер визнає, що швидкого вступу не буде, адже поки що на заваді стають політичні складнощі ратифікації в країнах блоку.