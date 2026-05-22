Конотоп атакували "Шахеди", містянам радять закрити вікна

23:25 22.05.2026 Пт
Що відомо про наслідки вечірніх ударів по місту?
aimg Катерина Коваль
Конотоп атакували "Шахеди", містянам радять закрити вікна Фото: наслідки атаки на Конотоп уточнюються (facebook.com/lvivdsns)
Увечері 22 травня Конотоп зазнав атаки реактивних "Шахедів". У місті погіршилася якість повітря - мешканці відчувають запах горілого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Конотопа Артема Семеніхіна.

Що відомо

Перший вибух пролунав близько 21:30. Пізніше дрони фіксували над містом на великій висоті - в районі Попівки.

Міський голова Артем Семеніхін закликав зачинити вікна і без потреби не виходити на вулицю.

Наслідки атаки уточнюються.

Удари по українських містах тривають щодня. 21 травня росіяни атакували багатоповерхівки у Дніпрі - спалахнула пожежа, п'ятеро людей постраждали. У ніч на 20 травня країна-агресорка здійснила черговий масований обстріл - під ударами опинилися Дніпро, Одеса, Харків та Сумщина.

В Одесі після ворожого удару провели унікальну операцію: з стіни 15-го поверху житлової багатоповерхівки дістали "Шахед" який застряг і не розірвався.

Окрім цього, окупанти цілеспрямовано атакували ракетами об'єкти нафтогазової інфраструктури у Чернігівській області.

Рубіо зробив заяву про переговори щодо України і відкинув чутки про тиск на Київ
