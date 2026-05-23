Головна » Новини » У світі

Президент Чехії закликав НАТО "показати зуби" Росії

00:49 23.05.2026 Сб
Які радикальні кроки проти Москви пропонує Петр Павел?
aimg Катерина Коваль
Президент Чехії закликав НАТО "показати зуби" Росії Фото: преидент Чехії Петр Павел (president.gov.ua)
Президент Чехії Петр Павел закликав НАТО відповісти на провокації Росії рішучими і навіть асиметричними заходами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Що запропонував Павел

У інтерв'ю Guardian колишній генерал і голова Військового комітету НАТО наголосив: альянс має реагувати на провокації Росії "достатньо рішуче, потенційно навіть асиметрично".

Серед конкретних заходів він назвав відключення російського інтернету і супутників, відрізання російських банків від міжнародних фінансових систем, а також збиття безпілотних і пілотованих літаків, що порушують повітряний простір НАТО.

"Якщо порушення повітряного простору тривають, ми маємо прийти до рішення збивати як безпілотні, так і пілотовані літаки", - заявив він.

Чому НАТО досі мовчить

Павел розкрив деталь із власного досвіду спілкування з російськими військовими: коли він запитував, навіщо вони здійснюють провокаційні прольоти над кораблями НАТО, відповідь була проста - "тому що можемо". За його словами, саме таку поведінку альянс і дозволив.

Після анексії Криму у 2014 році Росія навчилася діяти "майже на порозі статті 5, але завжди трохи нижче нього". Якщо НАТО не реагуватиме на сьогоднішні порушення, Росія продовжуватиме ескалацію.

Про США і Європу

Павел висловив розчарування "браком рішучості США у тиску на Росію", хоча від прямої критики Трампа утримався. Він також розкритикував Європу за відсутність власної позиції щодо Росії і звичку чекати сигналів із Вашингтона.

"Якщо ми не запропонуємо власних ідей - виглядатимемо слабкими і дезорієнтованими", - сказав він.

Найкращий момент для тиску на Росію був торік, коли вона економічно і військово слабшала - але іранська війна допомогла Москві, підвищивши нафтові доходи. Попри це, Росія досі у складному становищі, і Захід має зробити "фінальний тиск" через санкції.

Держсекретар США Рубіо заявив про стурбованість можливою ескалацією навколо країн Балтії після нових звинувачень з боку Росії. Раніше повідомлялося, що кілька країн НАТО таємно розробляють сценарії дій на випадок можливого виходу США з Альянсу або блокування механізмів колективної оборони.

Росія тим часом заявляла про нібито підготовку Україною ударів по РФ з території Латвії - у Ризі та Києві це категорично спростували.

Рубіо зробив заяву про переговори щодо України і відкинув чутки про тиск на Київ
