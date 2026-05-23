Дрони атакували Полтавську громаду, міська влада розповіла про наслідки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал секретаря Полтавської міської ради Катерину Ямщикову.

Мешканців, чиє майно пошкоджено внаслідок удару або вибухової хвилі, просять повідомити екстрені служби або міську оперативну службу: 15-80.

До міських лікарень звернень не надходило.

На місці пожежі працюють профільні служби спільно з оперативними підрозділами. Інформація про масштаби пошкоджень уточнюється.

Вибухова хвиля вибила вікна в адміністративних будівлях та у житловому фонді. Постраждалих немає.

Удари по українських містах тривають щодня. 21 травня росіяни атакували багатоповерхівки у Дніпрі, спалахнула пожежа, п'ятеро людей постраждали. У ніч на 20 травня під ударами опинилися Дніпро, Одеса, Харків та Сумщина.

В Одесі після удару провели унікальну операцію: зі стіни 15-го поверху дістали "Шахед", який застряг і не розірвався.