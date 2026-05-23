ua en ru
Сб, 23 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Дрони атакували Полтавську громаду, міська влада розповіла про наслідки

02:18 23.05.2026 Сб
1 хв
Яка ситуація зараз у місті та чи є постраждалі?
aimg Катерина Коваль
Дрони атакували Полтавську громаду, міська влада розповіла про наслідки Фото: вибухова хвиля вибила вікна в частині будівель (facebook.com/dsns.gov.ua)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Внаслідок атаки ворожих безпілотників по Полтавській громаді виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал секретаря Полтавської міської ради Катерину Ямщикову.

Читайте також: Конотоп атакували "Шахеди", містянам радять закрити вікна

Що відомо

Вибухова хвиля вибила вікна в адміністративних будівлях та у житловому фонді. Постраждалих немає.

На місці пожежі працюють профільні служби спільно з оперативними підрозділами. Інформація про масштаби пошкоджень уточнюється.

До міських лікарень звернень не надходило.

Мешканців, чиє майно пошкоджено внаслідок удару або вибухової хвилі, просять повідомити екстрені служби або міську оперативну службу: 15-80.

Удари по українських містах тривають щодня. 21 травня росіяни атакували багатоповерхівки у Дніпрі, спалахнула пожежа, п'ятеро людей постраждали. У ніч на 20 травня під ударами опинилися Дніпро, Одеса, Харків та Сумщина.

В Одесі після удару провели унікальну операцію: зі стіни 15-го поверху дістали "Шахед", який застряг і не розірвався.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Полтава Дрони
Новини
Рубіо зробив заяву про переговори щодо України і відкинув чутки про тиск на Київ
Рубіо зробив заяву про переговори щодо України і відкинув чутки про тиск на Київ
Аналітика
Наступ на Київ чи "буферна зона": що задумала РФ та чи реальна загроза з Півночі
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Наступ на Київ чи "буферна зона": що задумала РФ та чи реальна загроза з Півночі