Угорщина заборонила імпорт сільгосппродукції з України

Угорщина вводить заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України. Рішення ухвалено угорським урядом у рамках політики захисту внутрішнього ринку та місцевих виробників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Петера Мадяра в мережі Facebook.

Йдеться про заборону на імпорт сільськогосподарських товарів з України, яка, як стверджують у Будапешті, пов'язана з необхідністю захисту національного аграрного сектору.

Причини рішення Будапешта

Угорська влада неодноразово заявляла про невдоволення обсягами української продукції на внутрішньому ринку країни.

На думку уряду Угорщини, зростання імпорту чинить тиск на місцевих виробників і впливає на ціни всередині країни.

Тема українського експорту вже не перший рік залишається предметом дискусій між низкою країн Східної Європи та структурами Європейського Союзу.

Контекст

Раніше, в Угорщині припинило діяти обмеження на ввезення частини української сільськогосподарської продукції, однак питання подальшої долі цих заходів залишалося відкритим - до сьогоднішнього дня.

Колишні обмеження поширювалися на понад два десятки категорій товарів, серед яких були пшениця, кукурудза, ріпак, соняшник, борошно, м'ясо птиці та яйця.

Після скасування режиму надзвичайного стану влада країни переглянула низку тимчасових рішень, перевівши частину з них у постійне законодавство. Але тоді про Україну не йшлося.

На цьому тлі представники аграрного сектору Угорщини почали вимагати повернення обмежень, що стосуються саме української продукції. У найбільшій фермерській організації MAGOSZ заявили, що нинішніх інструментів регулювання недостатньо для захисту внутрішнього ринку.

Там вважають, що заборону необхідно закріпити окремо на законодавчому рівні. Угорські виробники побоюються посилення конкуренції після зняття обмежень і можливого тиску на вартість місцевої продукції.