Трамп призначив в.о. голови Нацрозвідки США: що про нього відомо

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у соцмережі Truth Social.

Причина відставки Габбард

За словами Дональда Трампа, Тулсі Габбард змушена покинути адміністрацію через важку хворобу чоловіка. Її чоловікові Аврааму нещодавно поставили діагноз рідкісної форми раку кісток, тому вона планує повністю присвятити себе родині та боротьбі за його здоров'я.

Президент США підкреслив, що Габбард "проделала неймовірну роботу" на своїй посаді, і команді буде її не вистачати.

Новий керівник Нацрозвідки

З 1 липня виконувати обов'язки директора Національної розвідки США буде Аарон Лукас.

Наразі він обіймає посаду головного заступника директора відомства, а також є досвідченим ветераном ЦРУ.