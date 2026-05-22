Рубіо зробив заяву про переговори щодо України і відкинув чутки про тиск на Київ

Тристоронні переговори між Україною, США та Росією наразі перебувають "на паузі". Водночас Вашингтон допускає їх відновлення за певних умов.

Як повідомляє РБК-Україна , про це держсекретар США Марко Рубіо заявив на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Швеції.

Він зазначив, що США долучилися до переговорного процесу, оскільки, за його словами, були єдиними, з ким готові були вести переговори і Україна, і РФ.

"На жаль, ці переговори не дали результатів. Ми готові й надалі виконувати цю роль. Незважаючи на неправдиві витоки інформації, незважаючи на розповіді про те, що ми змушуємо українців займати ту чи іншу позицію, що не відповідає дійсності", - заявив Рубіо.

Держсекретар США підкреслив, що наразі таких переговорів не ведеться. Він додав, що США готові до подальших зустрічей, якщо побачать можливість організувати переговори, які будуть продуктивними і зможуть принести результат.

"Протягом останніх кількох місяців ми відчували, що прогресу не було багато, але, можливо, динаміка зміниться. Ми також не зацікавлені в тому, щоб втягуватися в нескінченний цикл зустрічей, які ні до чого не приводять", - сказав Рубіо.

Він наголосив на тому, що війна в Україні може закінчитися лише шляхом переговорного врегулювання. На його переконання, вона не закінчиться військовою перемогою Києва або Москви "з традиційної точки зору визначення військових перемог".