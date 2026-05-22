Рубіо зробив заяву про переговори щодо України і відкинув чутки про тиск на Київ

17:28 22.05.2026 Пт
2 хв
Чи змушують США Україну зайняти ту чи іншу позицію?
aimg Валерій Ульяненко
Рубіо зробив заяву про переговори щодо України і відкинув чутки про тиск на Київ Фото: Марко Рубіо (Getty Images)
Тристоронні переговори між Україною, США та Росією наразі перебувають "на паузі". Водночас Вашингтон допускає їх відновлення за певних умов.

Як повідомляє РБК-Україна, про це держсекретар США Марко Рубіо заявив на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Швеції.

Він зазначив, що США долучилися до переговорного процесу, оскільки, за його словами, були єдиними, з ким готові були вести переговори і Україна, і РФ.

"На жаль, ці переговори не дали результатів. Ми готові й надалі виконувати цю роль. Незважаючи на неправдиві витоки інформації, незважаючи на розповіді про те, що ми змушуємо українців займати ту чи іншу позицію, що не відповідає дійсності", - заявив Рубіо.

Держсекретар США підкреслив, що наразі таких переговорів не ведеться. Він додав, що США готові до подальших зустрічей, якщо побачать можливість організувати переговори, які будуть продуктивними і зможуть принести результат.

"Протягом останніх кількох місяців ми відчували, що прогресу не було багато, але, можливо, динаміка зміниться. Ми також не зацікавлені в тому, щоб втягуватися в нескінченний цикл зустрічей, які ні до чого не приводять", - сказав Рубіо.

Він наголосив на тому, що війна в Україні може закінчитися лише шляхом переговорного врегулювання. На його переконання, вона не закінчиться військовою перемогою Києва або Москви "з традиційної точки зору визначення військових перемог".

Нагадаємо, останнім часом активізувалися дипломатичні обговорення щодо можливого відновлення мирного процесу. Зокрема, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів уже найближчими тижнями за участі США та ЄС.

Водночас, на тлі зростаючої втоми російського суспільства та економічних труднощів у РФ, Кремль почав формувати “образ перемоги”, аби підготувати внутрішню аудиторію до можливого завершення війни та представити майбутні домовленості як успіх.

Російська Федерація Сполучені Штати Америки Україна Мирні переговори Марко Рубіо Війна в Україні
