ua en ru
Пт, 22 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

ПриватБанк "розгромив" Коломойського і Боголюбова в Лондонському суді

17:24 22.05.2026 Пт
2 хв
Судовий розгляд став фінальним етапом багаторічної суперечки
aimg Анастасія Никончук
ПриватБанк "розгромив" Коломойського і Боголюбова в Лондонському суді Фото: ПриватБанк (Віталій Носач РБК-Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Апеляційний суд Лондона і Уельсу залишив чинним рішення у справі ПриватБанку проти його колишніх власників, підтвердивши зобов'язання виплатити понад 3 млрд доларів США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра України Юлії Свириденко, а також на публікацію самого ПриватБанку в мережі Facebook.

Читайте також: ПриватБанк уже впровадив штучний інтелект: що він робить у Приват24

Остаточне рішення суду в Лондоні

Апеляційний суд Лондона і Уельсу залишив чинним раніше ухвалене рішення у справі ПриватБанку проти його колишніх власників.

Йдеться про позов на суму понад 3 млрд доларів США, що включає компенсацію збитків, відсотки та судові витрати.

Суд відхилив спробу Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова оскаржити рішення, винесене в липні 2025 року.

Позиція ПриватБанку

В офіційній заяві ПриватБанк повідомив про успішне завершення апеляційного етапу та наголосив, що суд підтвердив висновки про масштабні шахрайські дії колишніх власників.

Також наголошується, що аргументи про нібито повернення коштів за рахунок наступних операцій були відхилені судом.

Коментар української сторони

Юлія Свириденко подякувала командам уряду, Міністерства фінансів, Національного банку України та ПриватБанку за багаторічну роботу над справою та захист інтересів держави на міжнародному рівні.

Вона наголосила, що рішення суду відкриває шлях до подальшого відшкодування завданих банку збитків та підтверджує спроможність держави обстоювати свої інтереси у складних міжнародних процесах.

Нагадуємо, що незважаючи на оновлення офіційного курсу долара до рівня 44,23 грн, готівковий ринок зберіг попередні позиції: обмінні пункти утримують курс купівлі на позначці близько 44,10 грн. Водночас у банківському сегменті спостерігається різноспрямована динаміка - у "ПУМБ" зафіксовано зниження вартості долара, тоді як у Monobank ціна євро зросла одразу на 27 копійок.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ПриватБанк Економіка України
Новини
Зеленський заінтригував заявою щодо Сумської області
Зеленський заінтригував заявою щодо Сумської області
Аналітика
Наступ на Київ чи "буферна зона": що задумала РФ та чи реальна загроза з Півночі
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Наступ на Київ чи "буферна зона": що задумала РФ та чи реальна загроза з Півночі