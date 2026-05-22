ПриватБанк "розгромив" Коломойського і Боголюбова в Лондонському суді

Апеляційний суд Лондона і Уельсу залишив чинним рішення у справі ПриватБанку проти його колишніх власників, підтвердивши зобов'язання виплатити понад 3 млрд доларів США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра України Юлії Свириденко, а також на публікацію самого ПриватБанку в мережі Facebook.

Остаточне рішення суду в Лондоні

Йдеться про позов на суму понад 3 млрд доларів США, що включає компенсацію збитків, відсотки та судові витрати.

Суд відхилив спробу Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова оскаржити рішення, винесене в липні 2025 року.

Позиція ПриватБанку

В офіційній заяві ПриватБанк повідомив про успішне завершення апеляційного етапу та наголосив, що суд підтвердив висновки про масштабні шахрайські дії колишніх власників.

Також наголошується, що аргументи про нібито повернення коштів за рахунок наступних операцій були відхилені судом.

Коментар української сторони

Юлія Свириденко подякувала командам уряду, Міністерства фінансів, Національного банку України та ПриватБанку за багаторічну роботу над справою та захист інтересів держави на міжнародному рівні.

Вона наголосила, що рішення суду відкриває шлях до подальшого відшкодування завданих банку збитків та підтверджує спроможність держави обстоювати свої інтереси у складних міжнародних процесах.