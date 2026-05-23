Сенатори США з обох партій вимагають розблокувати допомогу Україні

Двопартійна група сенаторів США надіслала листа міністру оборони Піту Гегсету з вимогою нарешті розблокувати 600 млн доларів допомоги Україні та союзникам у Східній Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

Що відбувається

400 млн доларів призначені для України, ще 200 млн - для оборонних програм Естонії, Латвії та Литви. Три тижні тому Гегсет запевняв Конгрес, що кошти "розблоковані" і план витрат буде надіслано до 15 травня. Дедлайн минув - плану немає.

"Будь-які подальші затримки, особливо на тлі повідомлень про виведення американських військ з регіону ризикують підірвати нашу здатність стримувати Росію", - йдеться у листі сенаторів.

Хто підписав

Лист підписали демократ Дік Дербін і республіканець Чак Грасслі, а також республіканці Кевін Крамер і Том Тілліс та демократи Майкл Беннет і Кетрін Кортес Масто. Тілліс у соцмережах прямо звинуватив радників Трампа у тому, що вони "не притягують Путіна до відповідальності за систематичне викрадення, зґвалтування, катування і вбивство українських цивільних".

Ширший контекст

У Палаті представників набирає обертів демократична ініціатива щодо введення масштабних санкцій проти Росії і надання Україні 1 млрд доларів військової допомоги. Стати законом вона навряд чи зможе, але посилює тиск на адміністрацію.