Корчив мармизи й наговорив дичини: Трамп зустрівся зі студентами (відео)

Президент США Дональд Трамп під час сьогоднішнього виступу перед студентами Роклендському коледжі штату Нью-Йорк згадав трансгендерів, критикував демократів та вихвалявся, що дуже розумний і вміє рахувати. Також він визнав, що не проти бути диктатором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пряму трансляцію Білого дому .

Спершу Трамп пройшовся по демократах, які заважали йому приймати закони про пільгове оподаткування, виступали проти побудови стіни з Мексикою від нелегалів та просували трансгендерів. Щоб здобути прихильність молодої аудиторії, Трамп вирішив показати, як трансгендери підіймають вагу під час спортивних змагань.

Проте у студентському осередку знайшлись і опозиціонери, які влаштували свій пікет під час виступу Трампа. Лідерові вільного світу це не завадило і він просто послав їх "повернутись до дому, до мамці", за що отримав вигуки схвалення від прихильників.

Однією з найяскравіших заяв стало висловлювання Трампа про натяки про його схильність до диктатури. Президент США відверто заявив, що такі звинувачення його взагалі не турбують, адже "краще бути геніальним диктатором, ніж тупим".

Крім того, Трамп оголосив себе "найрозумнішою людиною, яку ви коли-небудь побачите", та хвалився, що зміг вирішити самостійно доволі складне рівняння з математики.

Звичайно, лідер вільного світу не забув про Венесуелу та Іран. За словами очільника Білого дому, завдяки Венесуелі Штати отримали стільки нафти, що "у 25 разів окупили війну".

Ну про класичну заяву про перемогу над Іраном і те, що Тегерана не буде мати ядерної зброї, Трамп теж не забув.