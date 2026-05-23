Корчив мармизи й наговорив дичини: Трамп зустрівся зі студентами (відео)

01:01 23.05.2026 Сб
Лідер США заявив, що не проти бути диктатором, критикував демократів та розповів про свої стосунки з геями
Пилип Бойко
Корчив мармизи й наговорив дичини: Трамп зустрівся зі студентами (відео) Фото: президент США Дональд Трамп (Скриншот)
Президент США Дональд Трамп під час сьогоднішнього виступу перед студентами Роклендському коледжі штату Нью-Йорк згадав трансгендерів, критикував демократів та вихвалявся, що дуже розумний і вміє рахувати. Також він визнав, що не проти бути диктатором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пряму трансляцію Білого дому.

Спершу Трамп пройшовся по демократах, які заважали йому приймати закони про пільгове оподаткування, виступали проти побудови стіни з Мексикою від нелегалів та просували трансгендерів. Щоб здобути прихильність молодої аудиторії, Трамп вирішив показати, як трансгендери підіймають вагу під час спортивних змагань.

Проте у студентському осередку знайшлись і опозиціонери, які влаштували свій пікет під час виступу Трампа. Лідерові вільного світу це не завадило і він просто послав їх "повернутись до дому, до мамці", за що отримав вигуки схвалення від прихильників.

Однією з найяскравіших заяв стало висловлювання Трампа про натяки про його схильність до диктатури. Президент США відверто заявив, що такі звинувачення його взагалі не турбують, адже "краще бути геніальним диктатором, ніж тупим".

Крім того, Трамп оголосив себе "найрозумнішою людиною, яку ви коли-небудь побачите", та хвалився, що зміг вирішити самостійно доволі складне рівняння з математики.

Звичайно, лідер вільного світу не забув про Венесуелу та Іран. За словами очільника Білого дому, завдяки Венесуелі Штати отримали стільки нафти, що "у 25 разів окупили війну".

Ну про класичну заяву про перемогу над Іраном і те, що Тегерана не буде мати ядерної зброї, Трамп теж не забув.

Які ще дивні заяви робив Трамп

В скарбничці промов Трампа багато перлин, але з останніх слід відзначити можливість Трампа податись на кандидатуру прем'єра Ізраїля. Лідер США заявив, що він настільки популярний в Ізраїлі, що може стати там прем'єром.

А ще президент США пообіцяв, що тепер Білий дім захищатиме справжня "імперія дронів". Трамп повідомив, що розмістить на даху Білого дому "стільки дронів, скільки ви ще не бачили".

Тим часом рейтинг Трампа впав до мінімуму через невдоволення республіканців. Згідно з опитуванням, діяльність Дональда Трампа на посаді президента схвалюють 35% респондентів.

Крім того, поведінка Трампа тепер під сумнівом в американців і, наприклад, в замах на нього під час вечері у Вашингтоні не вірить вже третина опитаних громадян. Вони вважають цей замах інсценуванням для піару.

Рубіо зробив заяву про переговори щодо України і відкинув чутки про тиск на Київ
Наступ на Київ чи "буферна зона": що задумала РФ та чи реальна загроза з Півночі
Уляна Безпалько, керівниця рубрики Війна в Україні