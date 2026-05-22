Головна » Життя » Суспільство

У Кабміні анонсували зміни в правилах бронювання

20:41 22.05.2026 Пт
2 хв
Вони стосуватимуться зарплати працівників і не тільки
aimg Валерій Ульяненко
У Кабміні анонсували зміни в правилах бронювання Фото: Олексій Соболев (Віталій Носач, РБК-Україна)
Кабінет Міністрів підготував зміни в правилах бронювання військовозобов'язаних громадян.

Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев заявив в етері телемарафону.

За його словами, оновлений зарплатний поріг для бронювання підвищать до 26 тисяч гривень. Це не буде стосуватись прифронтових територій, для яких вимога лишається на поточному рівні - 21 600 гривень.

Крім того, працівники, у яких вже є відстрочка і які працюють за сумісництвом, зараховуватимуться до квоти тільки один раз лише за основним місцем роботи. Ця норма почне діяти орієнтовно в середині червня.

Раніше таких працівників рахували одразу на кількох підприємствах, якщо вони працюють на пів або чверть ставки. Таким чином, деякі компанії фактично "подвоювали” кількість заброньованих".

Центральні та регіональні органи влади протягом місяця мають переглянути та перезатвердити власні критерії і узгодити їх з Міноборони та Мінекономіки.

Соболев зазначив, що у червні міністерства оновлюють свої підходи. Він додав, що у липні-серпні компаніям доведеться погоджувати свій статус критичності за новими правилами.

Нагадаємо, нещодавно Соболев розповів, що критично важливі підприємства, які заброньовані, генерують 60% податкових надходжень. Водночас велика кількість людей у розшуку ТЦК чи в СЗЧ не зайняті та не залучені в Силах оборони.

Зазначимо, у Мінкульті заявили, що виробництво в межах ініціативи "Тисячовесна" може стати підставою для визнання критичності підприємства. Це дасть організаціям змогу претендувати на бронювання персоналу.

Рубіо зробив заяву про переговори щодо України і відкинув чутки про тиск на Київ
