В оточенні Путіна заговорили про безвихідь у війні, - Bloomberg

У Кремлі частина високопосадовців визнають, що війна проти України зайшла у глухий кут, а безпечного виходу з цієї ситуації для режиму наразі немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Фронт стабілізувався

"Україна та її союзники дедалі більше впевнені, що вторгнення Росії вичерпується, оскільки Київ стабілізує лінію фронту та зупиняє весняний наступ Москви", - пише видання.

Як зазначається у матеріалі, зростаюча ефективність України у застосуванні дронів, які завдають російським військам значних втрат, супроводжується ударами за лінією фронту та вглиб території Росії. Це підсилює внутрішню критику на адресу російського диктатора Володимир Путін.

Поряд з економічним спадом та обмеженнями в інтернеті це призводить до поглиблення військової втоми серед пересічних росіян.

Еліта Кремля розгублена

Також нервовий настрій поділяють багато представників російської еліти. Деякі високопоставлені чиновники Кремля, за словами джерел, обізнаних із ситуацією, вважають, що війна зайшла у глухий кут і не має чіткого шляху вирішення.

За даними Bloomberg, Путін хоче завершити війну до кінця цього року, але лише на умовах, які він вважає переможними.

Зокрема, йдеться про повний контроль над Донбасом, який російські війська не змогли захопити більш ніж за десять років, а також ширшу угоду про безпеку з Європою, яка фактично визнавала б територіальні здобутки Москви.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков заперечив, що Путін встановлював будь-які такі терміни.

Дрони змінили хід війни

Видання наголошує, що безпілотники, які Україна застосовує у дедалі більшій кількості, стали вирішальним фактором у війні, допомагаючи компенсувати дефіцит особового складу, який переслідує Київ з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Водночас Україна поки не змогла досягти своїх стратегічних цілей - повернути більшу частину окупованих територій або наблизитися до прийнятної мирної угоди в межах переговорів під егідою США, які наразі також зайшли в глухий кут.

Кілька європейських дипломатів заявили Bloomberg, що вважають настрої в Росії похмурими, оскільки на фронті спостерігається патова ситуація, а удари українських дронів переносять війну безпосередньо до Москви.

Старший науковий співробітник з питань Росії та Євразії Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні Найджел Гулд-Девіс вважає, що для підтримки військових зусиль Кремль майже напевно буде змушений провести другу часткову мобілізацію протягом найближчих 12 місяців.