Обмін полоненими між Україною і Росією: що відомо

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За попередньою інформацією, обмін полоненими запланований на 7 вересня

Обмін полоненими між Україною і Російською Федерацією, за попередньою інформацією, запланований на 7 вересня. Всі подробиці про те, як проходить підготовка до обміну - в матеріалі РБК-Україна.

Росія і Україна спільно оголосять про обмін

Президент Росії Володимир Путін 5 вересня заявив, що на даний момент є домовленість з українською владою і планується спільна заява про прийняті рішення щодо обміну.

Путін заявив про масштабний обмін

Президент РФ Володимир Путін 5 вересня заявив, що обмін утримуваними з Україною буде масштабним. За його словами, процес обміну близький до фіналу.

Суд Києва відпустив з-під варти можливого учасника обміну

5 вересня Київський апеляційний суд випустив з-під варти Володимира Цемаха (колишнього бойовика угруповання "ДНР", свідка у справі про катастрофу МН17 на Донбасі). За даними ЗМІ, російська сторона наполягає на влюченні Цемаха в списки обміну.

РФ може передати Україні кілька десятків людей

Міністр юстиції Росії Олександр Коновалов заявив, що РФ може передати Україні кілька десятків людей.

"Для цього, як правило, потрібна згода самої особи, яка передається, та приймаючої сторін", - зазначив він.

Україна і РФ можуть провести обмін до кінця тижня

За інформацією російських ЗМІ, процес обміну полоненими може розпочатися вже до кінця тижня.

"Обмін може початися до кінця тижня, ймовірна дата - 7 вересня", - повідомили росЗМІ.

Путін дав задній хід процесу обміну

За словами заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова, президент РФ Володимир Путін зірвав обмін полоненими між Україною і Росією, висунувши нову умову.

"Обмінний процес знаходиться не в наших руках, а в руках Володимира Путіна...Довівши ситуацію до такої серйозної верхньої точки, він дав задній хід, поставивши нову умову - звільнити свідка по Боїнгу", - сказав він.

Вишинський не має наміру брати участь в обміні

Головний редактор "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський, якого за попередньою інформацією, можуть включити в список на обмін, заявив, що не має наміру брати участь в обміні.

У Зеленського очікують обмін полоненими найближчим часом

За словами помічника президента України Володимира Зеленського Андрія Єрмака, обмін відбудеться найближчим часом.

"У мене є велика надія на те, що це станеться незабаром. Робота ведеться, запевняю вас", - зазначив Єрмак.

Зеленський по телефону обговорював обмін з Путіним

Президент Володимир Зеленський провів дві телефонні розмови з президентом РФ Володимиром Путіним, у ході яких обговорювалося питання обміну полоненими, зокрема, мова йшла про військовополонених моряків.

"У нас була розмова десь 30 хвилин. Ми говорили про повернення наших хлопців, про наступні кроки, про ситуацію на Донбасі, про війну на Донбасі...У нас була предметна розмова, тому що ми вирішили строк і яким чином ми повинні повернути наших хлопців", - розповів він.

Місцезнаходження Сенцова невідомо

Російські спостерігачі не змогли встановити місцезнаходження українського політв'язня Олега Сенцова. За їх даними, Сенцова немає ні в московському СІЗО "Бутирка", ні в "Лефортово".

В РФ заявили про прогрес у питанні обміну

Помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що переговори з обміну утримуваними між Росією і Україною ведеться в закритому режимі. Він також додав, що в Кремлі бачать прогрес з цього питання.

Анонсований на 30 серпня обмін не відбувся

В ніч на 30 серпня в ЗМІ з'явилася інформація про проведення обміну полоненими між РФ і Україною. Зокрема, новопризначений генпрокурор Руслан Рябошапка у соцмережі поділився публікацією співробітниці парламенту на тему обміну. За інформацією, поширеною в ЗМІ, нібито в Україну прибули моряки, Олег Сенцов, Микола Карп'юк, Володимир Балух і Павло Гриб. Однак, ця інформація не підтвердилася.

В Офісі президента України Володимира Зеленського повідомили, що процес обміну утримуваними триває і закликала ЗМІ утриматися від дезинормации.

Попередній список на обмін

За попередньою інформацією, у список на обмін включені українці:

Олег Сенцов

Павло Гриб

Микола Карпюк

Станіслав Клих

Також до передачі Україні готуються 24 моряка: Андрій Артеменко, Віктор Беспальченко, Юрій Без'язичний, Юрій Будзыло, Володимир Варимез, Михайло Власюк, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Андрій Драч, В'ячеслав Зінченко, Владислав Костишин, Володимир Лісовий, Роман Мокряк, Олег Мельничук, Богдан Небилиця, Андрій Опрыско, Сергій Попов, Євген Семидоцький, Василь Сорока, Володимир Терещенко, Андрій Шевченко, Сергій Цибизов, Сергій Чулиба, Андрій Эйдер.