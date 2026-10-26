Три опоры устойчивости: как технологии "Киевстар" помогают бизнесу во время блекаутов и обстрелов

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Современный бизнес зависит от непрерывности ежедневных процессов. Перебои со связью даже на несколько часов означает прекращение продаж, утрату доступа к облачным базам данных, задержки в логистике и проблемы с обслуживанием клиентов.

Детальнее о том, как сегодня "Киевстар" формирует многоуровневую систему связи для корпоративных клиентов, как эта модель базируется на сочетании трех основных инструментов – скоростной сети 4G, резервированного фиксированного интернета и спутниковой технологии Starlink Direct to Cell – читайте в материале.

Мобильная сеть 4G

Основой для ежедневной передачи данных для бизнеса остается скоростной 4G. В настоящее время технология охватывает более 96% населения страны. Компания системно развивает сеть: увеличивает емкость в больших городах, расширяет покрытия в небольших населенных пунктах и вдоль автодорог.

За первое полугодие 2026 года "Киевстар" установил около 3 тыс. новых базовых станций и модернизировал более 5 тыс. имеющихся. Только в этом году сеть 4G была расширена на 128 населенных пунктов, в том числе скоростной мобильный интернет появился в селах Винницкой, Тернопольской и Львовской.

Параллельно покрытие включает ключевые логистические маршруты, что важно для перевозчиков и ритейла. В прошлом году новые станции построили на 300 участках автомобильных дорог, а за первую половину этого года качество связи улучшили еще на 96 отрезках. Речь идет о трассах "Киев-Винница-Чоп" и "Днепр-Винница-Стрый", включая горные участки. В общей сложности 4G-покрытием охвачено уже более 12,5 тыс. километров украинских дорог.

Кроме того, в августе завершился полный переход от устаревшего стандарта 3G к 4G. Это позволило перевести более миллиона пользователей на более качественную связь, теперь они пользуются преимуществами скоростного 4G: меньшей задержкой сигнала, стабильным соединением внутри помещений и поддержкой голосовых звонков по технологии VoLTE.

Одним из главных приоритетов "Киевстара" является энергостойкость сети во время обесточений. Для автономной работы оборудования компания обновила аккумуляторы на базовых станциях и использует резервные источники питания. Кроме того, в случае длительного отсутствия света, более 72% станций уже оборудованы генераторами.

Фиксированный интернет

В офисах, торговых сетях, заводах и клиниках работа находится на фиксированном (оптоволоконном) интернете. Чтобы в результате вражеских атак бизнес не становился на паузу, "Киевстар" развивает резервные каналы связи через собственную сеть и партнеров. Для предпринимателей предлагается альтернатива – когда проводной интернет временно недоступен, команда может быстро переключиться на мобильный, раздать его со смартфона или задействовать дополнительную SIM-карту в рамках услуги SIM для планшета.

Если бизнесу требуется максимально надежное соединение, альтернативой становится Starlink. Поскольку "Киевстар" получил право официально продавать услуги Starlink, корпоративные клиенты могут оформить услугу без сложных зарубежных платежей и получать круглосуточный сервис.

Бизнес может использовать Starlink в качестве резервного канала связи в случае аварий или отсутствия покрытия, а также как основное подключение для временных и мобильных объектов: офисов, строительных площадок, мероприятий или удаленных локаций. Украинские компании могут заказывать услуги высокоскоростного интернета Starlink уже сейчас, а поставки терминалов ожидаются в ближайшее время.

Тарифные планы подразумевают приоритетный доступ к сети и высокую скорость даже в пиковые часы. Для работы в Украине и за границей предусмотрены отдельные тарифы "Локальный приоритет" и "Глобальный приоритет". Это позволяет держать на связи серверы, терминалы оплаты и внутренние приложения, когда наземные провайдеры связи временно недоступны.

Спутниковая связь Starlink Mobile (Direct to Cell)

Еще одним уровнем устойчивости является спутниковая технология Starlink Direct to Cell, соединяющая обычный 4G-смартфон напрямую со спутниками Starlink Mobile. Технологию "Киевстар" внедряет для абонентов в тестовом режиме с 2025 года.

Она не заменяет наземную сеть, а является резервным каналом связи там, где наземное покрытие отсутствует, в частности, из-за длительных блекаутов или в случае повреждения из-за обстрелов.

Спутники Starlink Direct to Cell (Starlink Mobile) оснащены модулем LTE eNodeB и имеют встроенные сотовые антенны, способные принимать сигнал обычного смартфона на открытой местности. Для использования технологии не нужно покупать дополнительное оборудование.

В настоящее время компания в тестовом режиме запустила передачу данных Light Data. Если раньше через спутник можно было отправлять только SMS, теперь работают мессенджеры Viber и WhatsApp. В этих приложениях можно переписываться, обмениваться фотографиями, стикерами.

Также в спутниковой сети можно пользоваться картами и навигацией в Google Maps. Планируется дальнейшее расширение приложений этой технологии. Для разумного оборудования и M2M-устройств спутниковая технология есть в пакете "Путешествующий" для бизнес клиентов.

Технология Starlink Direct to Cell (Starlink Mobile) выручает, когда нужно держать контакт с водителями, экспедиторами и выездными бригадами в самых отдаленных уголках страны.

А во время масштабных обесточений зимой 2026 года технология показала свою действенность – тысячи людей смогли обменяться SMS сообщениями там, где было недоступно наземное мобильное покрытие.

Для бизнеса сочетание 4G, оптоволоконного интернета и спутниковой технологии Starlink Direct to Cell создает три уровня защиты от перебоев со связью. Если из-за обстрелов или отключения электроэнергии одна технология становится недоступной, другая может стать альтернативой и помочь бизнесу продолжать работу.