ua en ru
Сб, 24 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

"Режим тишины" для Олешек: все, что известно об операции и когда начинается перемирие

19:14 24.10.2026 Сб
5 мин
aimg Ирина Гамерская
"Режим тишины" для Олешек: все, что известно об операции и когда начинается перемирие Фото: из Олешек смогут провести эвакуацию (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Украина и РФ при посредничестве первой леди США Мелании Трамп согласовали локальное прекращение огня в районе Олешек Херсонской области. Операция по деблокированию города предусматривает разминирование дорог, запуск гуманитарных коридоров для свободного передвижения и доставку лекарств и продуктов для находящегося на грани катастрофы гражданского населения.

Все, что известно сейчас об операции в Олешках - читайте в материале РБК-Украина ниже.

В городе Олешки Херсонской области вводится локальный режим прекращения огня для создания гуманитарных коридоров, доставки помощи гражданскому населению и проведения эвакуации.

Договоренности о временной остановке боевых действий удалось достичь при посредничестве первой леди США Мелании Трамп.

Главное:

  • режим тишины начинается в 03:00 по киевскому времени (04:00 по Москве),
  • от Украины на переговорах омбудсмен Дмитрий Лубинец, от РФ - омбудсмен Яна Лантратова.
  • операция в Олешках предусматривает: режим тишины, разминирование, гуммопомощь и обеспечение свободного передвижения гражданских из Олешек.

Роль Мелании Трамп и условия договоренностей

Как сообщили в Белом доме , Мелания Трамп в роли посредника инициировала переговоры и работала непосредственно с руководством Украины и России для определения условий локализованного прекращения огня.

"Ситуация в Олешках критическая. Олешки - это прифронтовый город на грани катастрофы. Оставшееся население Олешек состоит преимущественно из пожилых жителей, которые срочно нуждаются в медицинской помощи, лекарствах, пище и чистой воде", - заявила Мелания Трамп.

По ее словам, о ситуации в Олешках ей стало известно во время мероприятия в Нью-Йорке в рамках 81-й Генассамблеи ООН. Для координации процессов был использован канал связи, созданный в предыдущих шести этапах возвращения 34 детей.

Основные параметры гуманитарной операции, объявленные первой леди США:

  • Миссия: Гражданские лидеры из обеих стран будут вместе посещать жителей в домах для определения потребностей.
  • Эвакуация: Жители, которые изъявят желание эвакуироваться, получат транспорт в выбранное место назначения (как в Украину, так и в Россию).
  • Мониторинг: Работу украинских и российских команд на месте будет сопровождать и документировать незаангажированное американское медиа.

По данным Офиса первой леди США, локализованное прекращение огня начнется 29 октября 2026 года .

Заявления украинской стороны

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил подготовку к операции по деблокированию Олешек и их окрестностей для создания постоянных коридоров безопасности.

"Это был длительный процесс, в котором приняли участие многие люди на разных политических уровнях. Особо хотим отметить роль Папы Римского и первой леди США Мелании Трамп. Выражаем им искреннюю благодарность", - отметил Арахамия.

Он добавил, что официальные подробности и информацию о ходе операции будет предоставлять Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Со своей стороны, Силы обороны Украины сообщили о готовности обеспечить исполнение решений Верховного Главнокомандующего. Для проведения операции Украина вводит режим прекращения огня в определенном районе с 03:00 27 октября по киевскому времени. Украинские военные подчеркнули, что ранее неоднократно доставляли гуманитарные грузы жителям Олешек с помощью дронов и рассчитывают на гарантированный доступ к людям.

Как сообщил Лубинец, договоренности предусматривают несколько этапов:

  • разминирование дороги до Олешек,
  • доставка гуманитарной помощи (продуктов, воды, лекарств, оборудования для больницы),
  • обеспечение безопасного и беспрепятственного передвижения населения.

Заявление российской стороны

Начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские войска прекращают огонь на Херсонском направлении и вводят "режим тишины" с 04:00 утра 27 октября 2026 года . Для безопасности передвижения колонны запланировано проведение инженерной разведки и разминирования.

Справка о ситуации в Олешках

  • Город Олешки расположен на юге Украины, прямо на противоположном от Херсона берегу Днепра.
  • До полномасштабной войны в городе проживало около 24 000 человек.
  • Сейчас в Олешках остается примерно 1700-2000 жителей (преимущественно пожилые люди, которые не смогли уехать, и около 50 детей).
  • Официальный демографический учет в городе не проводился с 2022 года.
  • После разрушения Каховской ГЭС около 90% территории города было затоплено.

Гуманитарная катастрофа в оккупации: предыстория

Ситуация в Олешках: В городе и общине (где до войны жило 40 тыс. человек) сложилась критическая ситуация. Население находится под обстрелами, без света, газа, питьевой воды, связи, лекарств и стабильной поставки пищи.

Голод и смертность: Из-за заминированных с конца 2025 года дорог и блокпостов поставки блокируются. Фиксируются случаи гражданских смертей от голода и отсутствия медицинской помощи. Цены на остатки продуктов и просроченные лекарства на рынке катастрофически высоки.

Репрессии и опасность: Оккупанты задерживают и пытают людей "на подвалах" за проукраинскую позицию. Кроме того, россияне обстреливают места скопления людей у продуктов, занимаются мародерством и заставляют отдавать еду.

Украинская помощь: Силы обороны Украины смогли передать дронами до 4 тонн продуктов, однако для жителей это представляет опасность: окупанты считают получателей "врагами" и применяют насилие, поэтому людям приходится прятать маркировку товаров.

Аналогичное состояние в других общинах: Сложная ситуация наблюдается и в Голой Пристани, а села Коханы, Кардашинка, Большая и Малая Кардашинка полностью заблокированы (отсутствует транспорт и гуманитарная помощь, люди передвигаются пешком или на велосипедах).

Живой щит: Глава Олешковской ГВА Татьяна Гасаненко и омбудсмен Дмитрий Лубинец отмечали, что РФ сознательно удерживает гражданских как "живой щит" и буфер на линии фронта, чтобы сделать невозможным активные боевые действия со стороны Украины.

Срыв договоренностей: Омбудсмен Лубинец с марта 2026 года ежемесячно обращается в МККК и РФ относительно допуска гуманитарных грузов и эвакуации. Несмотря на согласованные технические детали, маршруты и режим тишины, российская сторона нарушала договоренности и блокировала эвакуацию.

Читайте также: Заминированные пути и "живой щит": что на самом деле происходит в оккупированных Олешках

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Олешки Война в Украине
Новости
Хмара подтвердил восстановление скорости Starlink в Украине
Хмара подтвердил восстановление скорости Starlink в Украине
Аналитика
Громоотвод для Зеленского. Что сделал Корецкий за 100 дней в Кабмине и кто им недоволен
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Громоотвод для Зеленского. Что сделал Корецкий за 100 дней в Кабмине и кто им недоволен