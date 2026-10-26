Как реактивные "Шахеды" долетают в западные области: объяснение Воздушных сил
Российские реактивные беспилотники могут преодолевать значительные расстояния и достигать западных областей Украины. Их дальность зависит от технических характеристик, запаса горючего и оборудования на борту.
Об этом в подкасте РБК-Украина "ЭТО БАЗА" заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Юрий Игнат.
По словам Игната, по своим тактико-техническим характеристикам реактивные беспилотники уже приближаются к крылатым ракетам. Последние, в частности, способны долетать до Львова, поэтому сама возможность появления реактивных дронов в западных областях не является неожиданной с технической точки зрения.
Дальность полета зависит от конструкции конкретного аппарата, количества горючего и массы боевой части. Если ее уменьшить или полностью убрать, дрон может нести больше горючего и преодолевать большее расстояние.
В то же время у беспилотника есть и другое оборудование. По словам представителя Воздушных сил, к полезной нагрузке "Шахедов" относятся разведывательная аппаратура, средства противодействия радиоэлектронной борьбе (РЭБ), оптическое оборудование и боевая часть. Отдельно на общую массу влияют двигатель и запас горючего.
Поэтому конфигурация аппарата зависит от задачи, которую он должен выполнить. Если Россия уменьшает боевую нагрузку, беспилотник может получить больший запас горючего и лететь дальше.
"Таким образом они тоже тестируют и испытывают эти реактивные дроны на дальность. Раньше таких случаев не было", - отметил Игнат.
Напомним, 18 октября российская атака повредила логистический комплекс в Малехове вблизи Львова. После сбития российского беспилотника обломки пробили крышу промышленного здания, а на территории складов вспыхнул пожар.
Также реактивные дроны атаковали Львовскую область 16 октября. Тогда силы ПВО сбили три вражеских дрона. Из-за падения обломков в Дублянах пострадал мужчина, а в Мурованом выбило окна в жилых домах.
Кроме того, 13 октября российский реактивный дрон атаковал Львов. В городе раздались взрывы, обломки подбитого беспилотника упали в Малехове, повредив частные дома.