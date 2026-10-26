В Кремле заявили о возможности распространения миротворческих инициатив первой леди США Мелании Трамп на другие зоны боевых действий.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков.

По его словам, подобные шаги вполне реальны по гуманитарным соображениям.

"По гуманитарным соображениям это вполне возможно, тем более когда речь идет о непосредственном, очень положительном, координирующем вмешательстве в этот процесс с американской стороны, американских переговорщиков, первой леди США Мелании Трамп", - отметил Песков.

Он добавил, что страна-агрессор "высоко ценит эти усилия" и добавил, что "это может стать прецедентом".

Что предшествовало

Напомним, в Белом доме заявили, что Мелания Трамп выступила посредницей в переговорах по локальному прекращению огня в Олешках. Она напрямую взаимодействовала с руководством Украины и России, чтобы согласовать условия режима тишины.

По словам Мелании Трамп, о гуманитарной ситуации в Олешках она узнала во время мероприятия в Нью-Йорке в рамках 81-й Генеральной Ассамблеи ООН. Для координации переговоров был использован канал связи, созданный во время предыдущих шести этапов возвращения 34 детей.

Согласно данным Офиса первой леди США, локализованное прекращение огня начнется 29 октября 2026 года.