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США готовы к масштабным ударам по Ирану через 96 часов после приказа Трампа, - CNN

11:42 26.10.2026 Пн
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
США готовы к масштабным ударам по Ирану через 96 часов после приказа Трампа, - CNN Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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Американские войска на Ближнем Востоке готовы к масштабным военным операциям против Ирана. Приказ может быть выполнен в течение 96 часов после его получения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Источники издания рассказали, что в регионе уже развернули достаточные силы для потенциальных атак. Масштаб возможных действий выходит за пределы простых мер по "поддержанию порядка" или сохранению статус-кво путем нанесения ударов по радарам, пусковым установкам и другим иранским объектам, которые можно быстро восстановить.

Иран теперь лучше знаком с тактикой США, и поэтому американским военным будет сложнее эффективно уничтожить все потенциальные цели.

"Это потребует больших усилий", - заявил CNN один из источников.

По этой причине руководство Пентагона и Центрального командования США разрабатывает широкий перечень целей, включающий иранскую энергетическую инфраструктуру, военные и ядерные объекты.

Позиция Трампа и давление Израиля

По словам чиновников, президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения, но, похоже, склоняется к масштабным мерам. В то же время премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху настаивал на проведении новых атак против Ирана.

"Нетаньяху очень хотел и пытался убедить Трампа совершить совместное нападение на Иран до выборов, но Трамп не дал на это согласия", - сообщил CNN источник в израильских службах безопасности.

Американские чиновники попросили израильского премьера отложить удары, пока администрация США не будет готова к совместным действиям.

Риски ответных ударов

По данным американской разведки, Иран и хуситы серьезно относятся к вероятности возобновления атак со стороны США и Израиля. В случае новых операций они могут немедленно ответить ударами по американскому персоналу и объектам в регионе и за его пределами.

Напомним, СМИ недавно писали, что уже скоро Дональд Трамп может начать новый этап войны против Ирана. Отмечается, что такие действия могут пройти до или после промежуточных выборов в Конгресс.

Кроме того, согласно данным разведки США, Иран может готовить покушения на американских чиновников. В этой связи Вашингтон без публичных объявлений начал эвакуировать часть дипломатов из стран Ближнего Востока.

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