США готовы к масштабным ударам по Ирану через 96 часов после приказа Трампа, - CNN
Американские войска на Ближнем Востоке готовы к масштабным военным операциям против Ирана. Приказ может быть выполнен в течение 96 часов после его получения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Источники издания рассказали, что в регионе уже развернули достаточные силы для потенциальных атак. Масштаб возможных действий выходит за пределы простых мер по "поддержанию порядка" или сохранению статус-кво путем нанесения ударов по радарам, пусковым установкам и другим иранским объектам, которые можно быстро восстановить.
Иран теперь лучше знаком с тактикой США, и поэтому американским военным будет сложнее эффективно уничтожить все потенциальные цели.
"Это потребует больших усилий", - заявил CNN один из источников.
По этой причине руководство Пентагона и Центрального командования США разрабатывает широкий перечень целей, включающий иранскую энергетическую инфраструктуру, военные и ядерные объекты.
Позиция Трампа и давление Израиля
По словам чиновников, президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения, но, похоже, склоняется к масштабным мерам. В то же время премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху настаивал на проведении новых атак против Ирана.
"Нетаньяху очень хотел и пытался убедить Трампа совершить совместное нападение на Иран до выборов, но Трамп не дал на это согласия", - сообщил CNN источник в израильских службах безопасности.
Американские чиновники попросили израильского премьера отложить удары, пока администрация США не будет готова к совместным действиям.
Риски ответных ударов
По данным американской разведки, Иран и хуситы серьезно относятся к вероятности возобновления атак со стороны США и Израиля. В случае новых операций они могут немедленно ответить ударами по американскому персоналу и объектам в регионе и за его пределами.
Напомним, СМИ недавно писали, что уже скоро Дональд Трамп может начать новый этап войны против Ирана. Отмечается, что такие действия могут пройти до или после промежуточных выборов в Конгресс.
Кроме того, согласно данным разведки США, Иран может готовить покушения на американских чиновников. В этой связи Вашингтон без публичных объявлений начал эвакуировать часть дипломатов из стран Ближнего Востока.