Большинство поставщиков компонентов для российских КАБов обходят санкции, - исследование

Санкционное давление на цепь поставок российских КАБов сосредоточено преимущественно на одной компании, в то время как большинство ее поставщиков, в том числе и китайских производителей, ограничений не имеют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Центра оборонных реформ (CDR).

Кто под санкциями, а кто нет

ТРВ-Инжиниринг, по данным отчета, подпадает под санкции ЕС, США, Канады, Швейцарии, Японии и Украины, "Омнитрейд" и Gulfwind - США и Украины.

По данным CDR, санкций нет в отношении "Фарад Трейд", CED Sail, МАК, "Рада-Экспорт", ПКФ "Рада", НПО "Продвижение", Eminent International, "Современные комплексные поставки - Мобайл" и "Спецметалл".

Среди китайских производителей без санкций значатся KST Digital Technology (сервоприводы), Shenzhen Fire Power Control Technology и Shanghai Dongzhi Technology (инерционные датчики). Baoding Kaituo находится под экспортными ограничениями США. Из-за такой неравномерности, считают в CDR, КТРВ может и дальше закупать нужные компоненты без существенных ограничений.

По данным CDR, после контракта с ТРВ-инжинирингом от 12 декабря 2024 года компания в 2025 году получила от него 2,9 млрд рублей, значительную часть авансом. Ее чистая прибыль выросла до 971,3 млн рублей, примерно в 55 раз по сравнению с предыдущим годом. Фирма зарегистрирована в 2022 году, по меньшей мере три соучредителя ранее работали в российской авиастроительной корпорации "Иркут". Также в CDR отмечают, что компания закрыла сайт с каталогом приводов и убрала упоминание о продукте публикации МАИ.

Тип приводов в платежках не указан. Связь с производством УМПК-500М аналитики выводят из потребителя - приборостроительного завода "Тайфун". CDR отмечает, что локализация сборки не устраняет зависимость от импортных комплектующих, и предлагает рассматривать сеть ТРВ-инжиниринг как единую систему, а для китайских производителей готовить отдельные предложения.

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