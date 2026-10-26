Россия за месяц применила около 350 "Бандеролей" и "Дань-Т", - Игнат

Российские войска за месяц применили около 350 боеприпасов "Бандероль" и "Дань-Т". Это примерно в десять раз меньше, чем реактивных беспилотников, которые РФ использует для атак по Украине.

Об этом в подкасте РБК-Украина "ЭТО БАЗА" заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Юрий Игнат.

По словам Игната, S-8000, известная как "Бандероль", и "Дань-Т" принадлежат к средствам поражения, которые можно называть ракетами-дронами или баражирующими боеприпасами. Важной особенностью этого оружия является то, что его запускают с воздушных платформ.

Дальность полета таких средств составляет примерно 600 км. Сначала россияне запускали их из ударно-разведывательных беспилотников "Орион", а затем начали использовать для этого вертолеты.

По оценке Игната, не исключено, что Россия работает над возможностью запускать эти боеприпасы из самолетов.

Может ли Россия производить больше таких боеприпасов

В настоящее время "Бандеролей" и "Дань-Т" значительно меньше, чем реактивных БПЛА. Игнат предполагает, что Россия пока не может масштабировать производство этих средств поражения такими же темпами.

"Пока, похоже, они не могут масштабировать производство так же сильно. Но мы ведь не знаем всех их возможностей и возможностей", - добавил он.

Россия начала применять "Бандероли" около полутора лет назад. Сначала это были единичные случаи, в частности, над акваторией Черного моря и в направлении Херсонской и Николаевской областей.

Впоследствии Россия в какой-то степени нарастила их производство и стала использовать эти средства наряду с реактивными беспилотниками.

"Сейчас они уже в определенной степени нарастили выпуск этих средств вместе с реактивными БПЛА. Но "Бандероль" уже будет меняться на новую версию - "Дань-Т". Мы их так разделяем", - подытожил Игнат.