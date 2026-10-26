В Украине ограничили новые работы по разминированию в 6 областях: детали от Минобороны

В Украине ограничили планирование новых мероприятий по гуманитарному разминированию на отдельных территориях в шести областях. Соответствующее решение приняли из-за рисков для безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства обороны Украины (МОУ).

Может ли остановиться разминирование в целом

Украинцам рассказали, что из-за рисков для безопасности Национальный орган по вопросам противоминной деятельности принял решение об ограничении планирования новых мероприятий гуманитарного разминирования на отдельных территориях в пределах:

20-50 км от линии боевого столкновения;

государственной границы Украины с государством-агрессором.

Уточняется, что решение было принято во время внеочередного заседания Национального органа по противоминной деятельности под председательством заместителя министра обороны Украины Василия Шкуракова.

"Введенные ограничения не означают полную остановку гуманитарного разминирования на определенных территориях", - подчеркнули в министерстве.

Шкураков констатировал, что "гуманитарное разминирование остается приоритетом даже в прифронтовых районах".

"Но мы должны действовать на основе риск-ориентированного подхода, чтобы найти баланс между безопасностью людей, выполняющих разминирование, и потребностями громад в прифронтовых районах", - объяснил чиновник.

О территориях в каких областях Украины идет речь

В Минобороны сообщили, что решение касается участков предположительно загрязненных и загрязненных территорий в следующих шести областях:

Донецкая;

Днепропетровская;

Херсонская;

Николаевская;

Харьковская;

Сумская.

Уточняется, что эти участки расположены в пределах 20-50 км от линии боевого соприкосновения и государственной границы с РФ, а мероприятия по гуманитарному разминированию на них - еще не начаты.

Кроме того, отдельным решением приостанавливается проведение первичного нетехнического обследования территорий громад в пределах 50 км от линии боевого столкновения и границы с государством-агрессором.

"В этой зоне предполагается проведение целевого нетехнического обследования силами правительственных операторов противоминной деятельности", - объяснили гражданам.

В то же время - в случае недостаточности их ресурсов - к выполнению таких мероприятий (по согласию) могут привлекаться неприбыльные неправительственные операторы противоминной деятельности.

Завершат ли работы на участках, где они уже начаты

По данным министерства, работы на участках, где они уже были начаты, должны быть завершены при условии:

что это позволяют обстановка с безопасностью и оперативная обстановка;

что их проведение не препятствует выполнению задач Силами обороны Украины.

Тем временем на очищенных участках предусмотрено:

проведение контроля качества разминирования;

надлежащее документальное оформление результатов выполненных работ.

Есть ли возможность проведения внеплановых мероприятий

Возможность проведения внеплановых мероприятий по гуманитарному разминированию, по данным Министерства обороны, сохраняется - по обоснованным обращениям:

областных военных администраций;

Центра гуманитарного разминирования;

операторов противоминной деятельности

"Такие работы могут проводиться при условии, что это позволяет обстановка с безопасностью и оперативная обстановка и они не препятствуют выполнению задач Силами обороны", - уточнили в ведомстве.

Оперативное реагирование и защита населения как приоритет

Сообщается, что основными приоритетами сейчас являются:

оперативное реагирование;

защита населения.

"В пределах 50-километровой зоны в первую очередь будет обеспечиваться выполнение мероприятий оперативного реагирования, направленных на непосредственную защиту жизни и здоровья гражданского населения и уменьшение рисков поражения взрывоопасными предметами", - объяснили украинцам.

Отмечается, что приоритет будет отдаваться мероприятиям, необходимым для:

обеспечения безопасной эвакуации населения;

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;

обеспечения доступа к защитным сооружениям гражданской защиты;

оказания медицинской и гуманитарной помощи;

оперативного реагирования на угрозы, связанные со взрывоопасными предметами.

Будут ли пересматривать соответствующие решения позже

"Решения будут пересматривать с учетом ситуации с безопасностью", - подчеркнули в Минобороны.

Речь о том, что дальнейшая организация гуманитарного разминирования в прифронтовых районах будет осуществляться с учетом постоянного анализа обстановки с безопасностью и оперативной обстановки.

При этом особое внимание будет уделяться координации действий между:

органами государственной власти;

Силами обороны Украины;

областными военными администрациями;

операторами противоминной деятельности;

международными партнерами.

"Такой подход должен обеспечить баланс между необходимостью возвращения загрязненных территорий к безопасному использованию и первоочередной задачей - сохранением жизни и здоровья людей", - подытожили в министерстве.