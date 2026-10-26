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В Болгарии определились два фаворита президентских выборов: кто проходит во второй тур

12:35 26.10.2026 Пн
2 мин
aimg Мария Науменко
В Болгарии определились два фаворита президентских выборов: кто проходит во второй тур Фото: избирательный участок в Болгарии во время голосования на президентских выборах (Getty Images)
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В Болгарии после подсчета почти всех голосов определились участники второго тура президентских выборов. Решающее голосование состоится 1 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БТА.

За пост президента и вице-президента во втором туре выборов будут соревноваться две пары кандидатов: Илиана Йотова и Кирилл Валчев, а также Андрей Гюров и Георгий Кандев.

По данным Центральной избирательной комиссии Болгарии по состоянию на 9:00, после проработки 99,94% протоколов участковых избирательных комиссий в районных избирательных комиссиях пара Йотова-Валчев получила 34,76% голосов. Их ближайшие конкуренты – Гюров и Кандев – набрали 31,95%.

Почему в Болгарии проводят второй тур

По Конституции Болгарии, кандидатов на должности президента и вице-президента считают избранными в первом туре, если за них проголосовало более половины принявших участие в голосовании избирателей при условии, что явка превысила половину всех избирателей.

Если ни одна пара не выполняет эти требования, в течение семи дней проводят второй тур. В нем принимают участие две пары кандидатов, получивших наибольшее количество голосов в первом голосовании.

На этот раз избирателям придется повторно прийти на участки 1 ноября, чтобы определить, кто займет должности президента и вице-президента страны.

Как распределились голоса

Согласно обнародованным результатам после обработки 99,94% протоколов, первые шесть пар кандидатов получили следующие результаты:

  • Илиана Йотова и Кирилл Валчев – 34,763%;
  • Андрей Гюров и Георгий Кандев – 31,947%;
  • Костадин Костадинов и Петр Волгин – 12,545%;
  • Радостин Василев и Красимир Манов – 4,608%;
  • Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева – 3,788%;
  • Иван Христанов и Стоянка Черкезова – 2,393%.

Еще 4,426% избирателей выбрали вариант "Не поддерживаю никого".

Напомним, 25 октября в Болгарии состоялись президентские выборы, в которых участвовало 27 пар кандидатов на должности президента и вице-президента.

Выборы проходят после отставки предыдущего президента Румена Радева, который в январе 2026 года объявил о досрочном сложении полномочий после почти девяти лет в должности. После его отставки обязанности главы государства перешли к вице-президенту Илиане Йотовой.

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