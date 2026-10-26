Промышленные кластеры из ЕС помогут Украине восстановить металлургию, - Метинвест
Восстановление украинской металлургии потребует не только ремонта разрушенных предприятий, но и привлечения европейского финансирования, технологий и создания совместных промышленных кластеров из ЕС.
Как пишет РБК-Украина, об этом рассказал руководитель офиса генерального директора Группы Метинвест Александр Водовиз во время Экспортного форума "Украинской правды".
По его словам, отрасль находится под одновременным давлением российских атак, блокады черноморских портов и торговых ограничений ЕС.
Из-за проблем с морской логистикой Европейский Союз фактически остался главным рынком для экспорта украинской руды и металлопродукции. Поэтому украинские производители нуждаются в смягчении квот и механизма CBAM.
"У нас не работают порты, предприятия терпят удары. Единственный путь экспортировать хотя бы что-то, руду или металлопрокат, это Европа. Поэтому не стоит применять к нам такие же ограничения, как ко всем остальным", - отметил он.
По словам Водовиза, ситуацию усложняет то, что украинские предприятия одновременно должны финансировать восстановление после российских атак и вкладывать средства в декарбонизацию в соответствии с требованиями ЕС.
При том, что в 2022-2025 годах Евросоюз выделил 9 млрд евро десяти крупнейшим металлургическим предприятиям на адаптацию к требованиям выбросов CO₂.
"Теперь от нас требуют того же. Но мы должны сначала отстроить предприятия, а потом еще найти средства на декарбонизацию. Поэтому мы уже находимся в неравных условиях", - отметил Водовиз.
Отдельным вызовом остается потеря производственных мощностей, ведь в результате российских атак в Украине уже разрушены около 60% сталелитейных мощностей.
Еще одна проблема – отток квалифицированных работников из прифронтовых городов, без которых перезапустить производство будет проблемой.
"Мы сможем возобновить производство, если отстроим предприятия и найдем людей", - подчеркнул он.
Одним из механизмов восстановления Водовиз назвал создание общих промышленных кластеров Украины и ЕС. Они могут помочь привлекать инвестиции, технологии и интегрировать украинские предприятия в европейские производственные цепи.
"Нам нужно как можно быстрее двигаться к созданию кластеров, требуемых ЕС, и работать с европейскими партнерами над согласованием законодательства", - сказал он.
В тоже время Водовиз отметил, что евроинтеграция для промышленности - это не только новые правила и ограничения, но и возможность получить доступ к более дешевому финансированию, современным технологиям и крупному европейскому рынку.
Для восстановления отрасли требуется комплексный подход: восстановление предприятий, сохранение людей, доступ к рынку ЕС и совместные инвестиционные механизмы с европейскими партнерами.
СВАМ для Украины
Механизм пограничной углеродной корректировки (CBAM) в Украине заработал с 1 января 2026 года. Это углеродная пошлина на импорт в ЕС таких товаров, как сталь, цемент, удобрения, электроэнергия, алюминий и водород.
Отраслевые эксперты и аналитики неоднократно предупреждали негативные последствия внедрения СВАМ для промышленности и экономики государства в целом.
В то же время Еврокомиссия не предусмотрела исключение для Украины в СВАМ, хотя страна имеет на него право из-за форс-мажорных обстоятельств - полномасштабной войны.
Как известно, из-за СВАМ и квот ЕС Украина может потерять более 1 млрд долларов до конца года. По оценкам GMK Center, 850 млн –1 млрд долларов валютной выручки мы потеряем из-за новых квот ЕС, еще 400 – 450 млн долларов – потеря экспорта из-за действия механизма европейского экомита.