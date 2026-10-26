Промышленные кластеры из ЕС помогут Украине восстановить металлургию, - Метинвест

Восстановление украинской металлургии потребует не только ремонта разрушенных предприятий, но и привлечения европейского финансирования, технологий и создания совместных промышленных кластеров из ЕС.

Как пишет РБК-Украина , об этом рассказал руководитель офиса генерального директора Группы Метинвест Александр Водовиз во время Экспортного форума "Украинской правды".

По его словам, отрасль находится под одновременным давлением российских атак, блокады черноморских портов и торговых ограничений ЕС.

Из-за проблем с морской логистикой Европейский Союз фактически остался главным рынком для экспорта украинской руды и металлопродукции. Поэтому украинские производители нуждаются в смягчении квот и механизма CBAM.

"У нас не работают порты, предприятия терпят удары. Единственный путь экспортировать хотя бы что-то, руду или металлопрокат, это Европа. Поэтому не стоит применять к нам такие же ограничения, как ко всем остальным", - отметил он.

По словам Водовиза, ситуацию усложняет то, что украинские предприятия одновременно должны финансировать восстановление после российских атак и вкладывать средства в декарбонизацию в соответствии с требованиями ЕС.

При том, что в 2022-2025 годах Евросоюз выделил 9 млрд евро десяти крупнейшим металлургическим предприятиям на адаптацию к требованиям выбросов CO₂.

"Теперь от нас требуют того же. Но мы должны сначала отстроить предприятия, а потом еще найти средства на декарбонизацию. Поэтому мы уже находимся в неравных условиях", - отметил Водовиз.



Отдельным вызовом остается потеря производственных мощностей, ведь в результате российских атак в Украине уже разрушены около 60% сталелитейных мощностей.

Еще одна проблема – отток квалифицированных работников из прифронтовых городов, без которых перезапустить производство будет проблемой.

"Мы сможем возобновить производство, если отстроим предприятия и найдем людей", - подчеркнул он.



Одним из механизмов восстановления Водовиз назвал создание общих промышленных кластеров Украины и ЕС. Они могут помочь привлекать инвестиции, технологии и интегрировать украинские предприятия в европейские производственные цепи.



"Нам нужно как можно быстрее двигаться к созданию кластеров, требуемых ЕС, и работать с европейскими партнерами над согласованием законодательства", - сказал он.



В тоже время Водовиз отметил, что евроинтеграция для промышленности - это не только новые правила и ограничения, но и возможность получить доступ к более дешевому финансированию, современным технологиям и крупному европейскому рынку.

Для восстановления отрасли требуется комплексный подход: восстановление предприятий, сохранение людей, доступ к рынку ЕС и совместные инвестиционные механизмы с европейскими партнерами.