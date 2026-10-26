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Промышленные кластеры из ЕС помогут Украине восстановить металлургию, - Метинвест

13:57 26.10.2026 Пн
3 мин
aimg Юлия Бойко
Промышленные кластеры из ЕС помогут Украине восстановить металлургию, - Метинвест Александр Водовиз (фото: metinvestholding.com)
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Восстановление украинской металлургии потребует не только ремонта разрушенных предприятий, но и привлечения европейского финансирования, технологий и создания совместных промышленных кластеров из ЕС.

Как пишет РБК-Украина, об этом рассказал руководитель офиса генерального директора Группы Метинвест Александр Водовиз во время Экспортного форума "Украинской правды".

По его словам, отрасль находится под одновременным давлением российских атак, блокады черноморских портов и торговых ограничений ЕС.

Из-за проблем с морской логистикой Европейский Союз фактически остался главным рынком для экспорта украинской руды и металлопродукции. Поэтому украинские производители нуждаются в смягчении квот и механизма CBAM.

"У нас не работают порты, предприятия терпят удары. Единственный путь экспортировать хотя бы что-то, руду или металлопрокат, это Европа. Поэтому не стоит применять к нам такие же ограничения, как ко всем остальным", - отметил он.

По словам Водовиза, ситуацию усложняет то, что украинские предприятия одновременно должны финансировать восстановление после российских атак и вкладывать средства в декарбонизацию в соответствии с требованиями ЕС.

При том, что в 2022-2025 годах Евросоюз выделил 9 млрд евро десяти крупнейшим металлургическим предприятиям на адаптацию к требованиям выбросов CO₂.

"Теперь от нас требуют того же. Но мы должны сначала отстроить предприятия, а потом еще найти средства на декарбонизацию. Поэтому мы уже находимся в неравных условиях", - отметил Водовиз.

Отдельным вызовом остается потеря производственных мощностей, ведь в результате российских атак в Украине уже разрушены около 60% сталелитейных мощностей.

Еще одна проблема – отток квалифицированных работников из прифронтовых городов, без которых перезапустить производство будет проблемой.

"Мы сможем возобновить производство, если отстроим предприятия и найдем людей", - подчеркнул он.

Одним из механизмов восстановления Водовиз назвал создание общих промышленных кластеров Украины и ЕС. Они могут помочь привлекать инвестиции, технологии и интегрировать украинские предприятия в европейские производственные цепи.

"Нам нужно как можно быстрее двигаться к созданию кластеров, требуемых ЕС, и работать с европейскими партнерами над согласованием законодательства", - сказал он.

В тоже время Водовиз отметил, что евроинтеграция для промышленности - это не только новые правила и ограничения, но и возможность получить доступ к более дешевому финансированию, современным технологиям и крупному европейскому рынку.

Для восстановления отрасли требуется комплексный подход: восстановление предприятий, сохранение людей, доступ к рынку ЕС и совместные инвестиционные механизмы с европейскими партнерами.

СВАМ для Украины

Механизм пограничной углеродной корректировки (CBAM) в Украине заработал с 1 января 2026 года. Это углеродная пошлина на импорт в ЕС таких товаров, как сталь, цемент, удобрения, электроэнергия, алюминий и водород.

Отраслевые эксперты и аналитики неоднократно предупреждали негативные последствия внедрения СВАМ для промышленности и экономики государства в целом.

В то же время Еврокомиссия не предусмотрела исключение для Украины в СВАМ, хотя страна имеет на него право из-за форс-мажорных обстоятельств - полномасштабной войны.

Как известно, из-за СВАМ и квот ЕС Украина может потерять более 1 млрд долларов до конца года. По оценкам GMK Center, 850 млн –1 млрд долларов валютной выручки мы потеряем из-за новых квот ЕС, еще 400 – 450 млн долларов – потеря экспорта из-за действия механизма европейского экомита.

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