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В Украине разработали законопроект о приоритетном пересечении границы для ветеранов

14:12 26.10.2026 Пн
2 мин
aimg Василина Копытко
В Украине разработали законопроект о приоритетном пересечении границы для ветеранов Что предусмотрено в законопроекте (коллаж РБК-Украина)
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В Украине разработали законопроект, предусматривающий право ветеранов на первоочередное пересечение государственной границы. Воспользоваться им также смогут члены их семей, путешествующие вместе с ветераном в одном автомобиле.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на отчет Минветеранов о приоритетных направлениях работы на 2026-2027 годы и сообщения главы Совета ветеранов Андрея Козюра в Facebook.

Кто сможет пересекать границу в первую очередь

Инициатива касается участников боевых действий и людей с инвалидностью в результате войны. Право на приоритетное пересечение границы также планируется распространить на членов их семей, которые едут вместе с ними в одном транспортном средстве.

Для этого предлагают внести изменения в статью 23 Закона Украины "О пограничном контроле". Они будут предусматривать прохождение пограничного контроля в приоритетном порядке без ожидания в общей очереди.

В то же время автомобиль должен быть зарегистрирован и находиться в законном использовании ветерана или члена его семьи.

Козюра выразил надежду, что документ как можно скорее передадут на рассмотрение Верховной Рады. Он отметил, что введение таких правил станет одним из способов выразить уважение людям, защищавшим Украину.

Читайте также, что в октябре приостановили программу "Ветеранский спорт". Защитники получили уведомление, что заявки не принимаются. В правительстве это объяснили тем, что предусмотренные на программу деньги закончились.

Напомним, что по программе "Ветеранский спорт" ветераны и ветеранки могли получать 1500 гривен ежеквартально. Эти средства можно потратить на занятия в спортзале, плавание, оздоровительную гимнастику и другие виды физической активности.

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