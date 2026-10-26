Из-за изменения планов США: поездка Зеленского в Брюссель под вопросом

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Поездка президента Владимира Зеленского в Брюссель на этой неделе пока не подтверждается из-за изменения планов американской стороны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил советник президента Дмитрий Литвин в ответ на вопрос журналистов.

Вопрос касался возможной встречи украинского лидера с представителями Евросоюза, НАТО и Соединенных Штатов, которая планировалась на текущую неделю. "Пока не подтверждаем из-за изменения планов американской стороны", - подчеркнул Литвин. Что предшествовало Напомним, вчера Зеленский заявил, что Украина, США, ЕС и НАТО проведут переговоры в Брюсселе на этой неделе. Стороны планируют обсудить вопросы безопасности, гарантии и вступления Украины в Евросоюз. По словам главы государства, после визита американской делегации в Санкт-Петербург и проведенного ранее брифинга формат предстоящих переговоров изменился. Вместо короткой встречи стороны планируют провести более широкое обсуждение.