Корецкий призвал бизнес готовиться к худшему сценарию на фоне усиления атак РФ

Российские атаки нанесли украинской экономике ущерб более чем на 7,7 млрд долларов. Правительство ищет способы помочь бизнесу выстоять и возобновить работу.

Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс-Украина .

По словам Корецкого, во время общения с предпринимателями он заметил, что часть бизнеса надеется, что российские удары не коснутся именно их компаний или отраслей. Премьер призвал не полагаться на такой сценарий и заранее продумать, как поступать в случае повреждения или уничтожения производства.

"Я бы очень просил и рекомендовал мыслить по самому критическому сценарию развития событий", - подчеркнул он.

Корецкий посоветовал компаниям заранее определить, где можно будет возобновить производство, если основная площадка испытывает удар.

"Думать раньше времени об альтернативных производственных площадках: с кем можно скооперироваться, где можно сделать тот или иной private label, если мы говорим о потребительских товарах, если в ваше предприятие прилетело", - добавил он.

Также предпринимателям рекомендуют заблаговременно обсудить с поставщиками альтернативные варианты сотрудничества, в частности, в отношении импортных товаров и по возможности заключить рамочные договоры.

Еще один шаг – поиск запасных помещений, куда можно будет перенести предприятие или организовать возобновление его работы.

"Лучше быть к этому готовым, и это не произойдет, чем оказаться в неожиданной для себя ситуации", – подчеркнул премьер.

Какие убытки понесла экономика Украины

По данным, которые привел Корецкий, вражеские удары уже нанесли ущерб более чем на 7,7 млрд долларов. Поврежден или уничтожен более 1 млн квадратных метров недвижимости государственного и частного секторов.

Среди относившихся значительных разрушений премьер назвал энергетику, металлургию, логистику, перерабатывающую промышленность и розничную торговлю.

Из-за этих потерь правительство ожидает, что до конца года государственный бюджет не выполнит запланированные показатели примерно на 1,5 млрд долларов.

"Учитывая эти убытки, учитывая удары, мы видим уже, что до конца года государственный бюджет недовыполнит свои планы, свои прогнозы примерно на 1,5 млрд долларов. Это тот базовый прогноз, который мы имеем на сегодняшний день", - пояснил Корецкий.

Как правительство планирует поддерживать бизнес

Несмотря на финансовые трудности, экономика Украины продолжает работать, а правительство намерено и дальше поддерживать предприятия. По словам премьера, возможности государства ограничены, однако власти продолжают направлять средства на льготные кредиты, гранты и дотации.

Корецкий объяснил, что бизнесу, в том числе малым и средним компаниям, нужна помощь, чтобы сохранять устойчивость и противодействовать последствиям российских атак. Именно поэтому правительство не отказывается от программ поддержки, даже несмотря на сложную бюджетную ситуацию.

В частности, продолжит действовать программа "Доступные кредиты 5-7-9%". С начала работы предпринимателям выдали кредитов на общую сумму 580 млрд гривен. В настоящее время остаток основного долга составляет около 200 млрд гривен.

Кроме того, правительство ранее приняло решение, согласно которому крупный бизнес сможет получать льготные кредиты в объеме до 2 млрд гривен на одну группу компаний со ставкой около 10%.

На 2026 год в бюджете для программы "Доступные кредиты 5-7-9%" изначально предусмотрено 18 млрд гривен. Теперь правительство ожидает, что к концу года финансирование вырастет до 22 млрд. гривен. Для этого нужно найти еще 4 млрд. гривен.

"По четырем миллиардам пока у нас есть определенный дефицит, но так или иначе мы его покроем, потому что считаем, что это одна из фундаментально важных правильных программ, реально поддерживающая бизнес", - отметил Корецкий.

Как будет работать компенсация ущерба от ударов РФ

Отдельно премьер подчеркнул необходимость создать механизм страхования военных рисков и компенсации ущерба, нанесенного российскими атаками.

Один из предложенных вариантов предусматривает создание специального фонда с первоначальным государственным взносом в размере 1 млрд. долларов. Ожидается, что международные партнеры смогут удвоить или утроить эту сумму.

"Как дальше это будет работать? Упрощенная процедура. 30 дней после оформления – должна быть компенсация. И тариф на этот страховой риск должен быть очень базовым, символическим, мы целимся примерно в 2%. И максимальная компенсация ущерба будет составлять около 5 миллионов долларов в одной руки", – пояснил Корецкий.

В то же время, источник финансирования фонда еще не определен окончательно. В частности, предложение повысить налог на добавленную стоимость с 20% до 21%, чтобы наполнять фонд, пока нет достаточной поддержки среди представителей крупного и среднего бизнеса и в парламенте.

Корецкий заявил, что правительство продолжает искать альтернативный механизм финансирования.