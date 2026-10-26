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Рада продлила военное положение и мобилизацию: до какой даты будут действовать

13:03 26.10.2026 Пн
2 мин
aimg Мария Кучерявец
Рада продлила военное положение и мобилизацию: до какой даты будут действовать Фото: военное положение и мобилизацию продлили еще на три месяца (Getty Images)
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Верховная Рада Украины продлила действие военного положения и общей мобилизации еще на три месяца. Соответствующий правовой режим будет действовать минимум до 29 января 2027 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВРУ.

Речь идет о законопроекте №16182 о продлении военного положения и №16183 о продлении срока проведения общей мобилизации. Оба документа, внесены президентом Владимиром Зеленским, зарегистрировали 26 октября 2026 года.

"За" продление военного положения и мобилизации отдали голоса 293 и 28 нардеп соответственно.

Согласно процедуре, дальше свои подписи должны поставить глава ВРУ Руслан Стефанчук и президент Владимир Зеленский.

Что такое военное положение

Военное положение - это особый правовой режим, который вводится в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения на государство.

Он предусматривает возможность введения временных ограничений прав и свобод граждан, усиления охраны общественного порядка, использования ресурсов для нужд обороны и других мер, необходимых для защиты страны.

Во время военного положения также могут действовать комендантские часы и ограничения на проведение массовых мероприятий.

Кто подлежит мобилизации

Общая мобилизация предполагает привлечение военнообязанных к выполнению задач обороны государства в соответствии с законодательством.

Во время военного положения военнообязанные должны соблюдать правила военного учета, обновлять свои данные и появляться по вызову в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Мобилизации подлежат военнообязанные граждане, отвечающие установленным законом требованиям и не имеющие законных оснований для отсрочки.

В общем, призыву во время мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, если они пригодны к военной службе, не имеют отсрочки и не забронированы. Для мужчин от 18 до 25 лет предусмотрены отдельные случаи призыва, в частности для офицеров запаса и некоторых других категорий.

Женщины, состоящие на военном учете, могут проходить военную службу на добровольной основе.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял о намерении сберечь численность украинской армии на уровне 800 тысяч военных.

Также Кабмин пересмотрел правила бронирования военнообязанных от мобилизации.

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