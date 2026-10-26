Рада продлила военное положение и мобилизацию: до какой даты будут действовать
Верховная Рада Украины продлила действие военного положения и общей мобилизации еще на три месяца. Соответствующий правовой режим будет действовать минимум до 29 января 2027 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВРУ.
Речь идет о законопроекте №16182 о продлении военного положения и №16183 о продлении срока проведения общей мобилизации. Оба документа, внесены президентом Владимиром Зеленским, зарегистрировали 26 октября 2026 года.
"За" продление военного положения и мобилизации отдали голоса 293 и 28 нардеп соответственно.
Согласно процедуре, дальше свои подписи должны поставить глава ВРУ Руслан Стефанчук и президент Владимир Зеленский.
Что такое военное положение
Военное положение - это особый правовой режим, который вводится в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения на государство.
Он предусматривает возможность введения временных ограничений прав и свобод граждан, усиления охраны общественного порядка, использования ресурсов для нужд обороны и других мер, необходимых для защиты страны.
Во время военного положения также могут действовать комендантские часы и ограничения на проведение массовых мероприятий.
Кто подлежит мобилизации
Общая мобилизация предполагает привлечение военнообязанных к выполнению задач обороны государства в соответствии с законодательством.
Во время военного положения военнообязанные должны соблюдать правила военного учета, обновлять свои данные и появляться по вызову в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.
Мобилизации подлежат военнообязанные граждане, отвечающие установленным законом требованиям и не имеющие законных оснований для отсрочки.
В общем, призыву во время мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, если они пригодны к военной службе, не имеют отсрочки и не забронированы. Для мужчин от 18 до 25 лет предусмотрены отдельные случаи призыва, в частности для офицеров запаса и некоторых других категорий.
Женщины, состоящие на военном учете, могут проходить военную службу на добровольной основе.
Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял о намерении сберечь численность украинской армии на уровне 800 тысяч военных.
Также Кабмин пересмотрел правила бронирования военнообязанных от мобилизации.