В Харькове во время пожара в многоэтажке погиб человек, еще пятеро пострадали
В Харькове в результате пожара в жилом доме погиб человек, еще пятеро жителей получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Харьковщины.
Пожар вспыхнул вечером 25 октября в Индустриальном районе города.
Огонь охватил квартиру на пятом этаже шестиэтажного дома на площади 20 квадратных метров.
Из-за сильного задымления в подъезде чрезвычайным работникам пришлось проводить спасательную операцию.
Силами ГСЧС удалось вывести в безопасное место восемь жителей дома.
Пока причина возникновения пожара устанавливается специалистами.
Для ликвидации последствий и спасения людей привлекали 30 сотрудников службы по чрезвычайным ситуациям и 8 единиц спецтехники.
Напомним, 25 октября российские оккупанты несколько раз атаковали Харьков с помощью беспилотников и нанесли ущерб гражданской инфраструктуре.
В частности, утром под вражеским ударом оказался Основенский район города. В результате попадания вражеского дрона был поврежден многоквартирный жилой дом, а коммунальные службы устраняли последствия атаки.
Кроме того, в Новобаварском районе из-за удара БпЛА повреждены четыре автомобиля.
Также в ночь на 25 октября россияне нанесли удары беспилотниками по торговому центру в Основянском районе и гражданскому предприятию в Индустриальном районе города.
Из-за этого на обоих объектах возникли пожары, а в результате обстрелов пострадали четыре человека, среди которых трое спасателей ГСЧС.