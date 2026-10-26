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Воронеж атаковали дроны: в городе несколько пожаров, горит район крупного ТЦ

06:44 26.10.2026 Пн
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Воронеж атаковали дроны: в городе несколько пожаров, горит район крупного ТЦ Фото: пожарные МЧС России (Getty Images)
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Утром 26 октября Воронеж атаковали дроны. В районе торгово-делового комплекса "Галерея Чижова" раздались взрывы и вспыхнул пожар, в городе фиксируют несколько очагов возгорания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал Exilenova+.

"Галерея Чижова" – один из крупнейших торгово-деловых комплексов в центре Воронежа. Около 05:20 в его районе прогремели взрывы, после чего начался пожар. Впоследствии местные сообщили, что огонь не утихает.

Был ли это прицельный удар или следствие работы российской ПВО пока неизвестно.

На кадрах, распространяющих местные, видны несколько очагов возгорания в разных частях Воронежа. Жители также сообщали, что беспилотники продолжают летать над городом.

Официальных данных о последствиях атаки и пострадавших пока нет.

Воронежскую область атакуют не впервые за последние дни. В ночь на 24 октября российское ПВО, по собственным данным, сбивало дроны над двумя десятками регионов, в том числе над Воронежской, Белгородской, Курской и Липецкой областями, Москвой и Подмосковьем, оккупированным Крымом и Татарстаном. В тот же день Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны поразили два предприятия российского ВПК и самолет на аэродроме "Ейск".

Атаки ударили и по российскому авиасообщению: из-за удара по Москве в столичных аэропортах задержали или отменили более 210 рейсов.

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