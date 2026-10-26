ua en ru
Пн, 26 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Зеленский: Украина проведет переговоры с США из-за задержки ракет для Patriot

14:24 26.10.2026 Пн
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Зеленский: Украина проведет переговоры с США из-за задержки ракет для Patriot Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Украина почти месяц ожидает подписи главы Пентагона Пита Хегсета по ракетам для Patriot и NASAMS. Поэтому Киев проведет с Вашингтоном переговоры по этому вопросу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал о докладе глав Минобороны и МИД, а также главнокомандующего ВСУ по ситуации с поставками перехватчиков для ПВО.

"Работаем на нескольких направлениях: с Соединенными Штатами, Европой и другими партнерами, которые имеют запас ракет PAC-2 и PAC-3. В частности, в течение почти месяца ожидаем подпись господина Хегсета по ракетам для "петриотов" и "насамсов". Поручил еще раз проговорить это с американской стороной", - отметил Зеленский.

Президент добавил, что продолжается разговор и с другими странами по ракетам для украинского ПВО.

Напомним, администрация Трампа не одобрила передачу Украине противоракетных комплексов, необходимых для защиты от российских ракетных ударов. В частности, речь идет о ракетах-перехватчиках для Patriot.

Отметим, начальник управления коммуникаций Командования ПС ВСУ Юрий Игнат заявил, что запасов ракет для Patriot Украине могло бы хватить на несколько лет, если бы значительную часть перехватчиков не использовали на Ближнем Востоке.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки ПВО Война в Украине Ракеты
Новости
Корецкий призвал бизнес готовиться к худшему сценарию на фоне усиления атак РФ
Корецкий призвал бизнес готовиться к худшему сценарию на фоне усиления атак РФ
Аналитика
Задержки с тревогой, дефицит Patriot и реактивные "шахеды" до Львова: интервью с Игнатом
Дмитрий Олейник, Ульяна Безпалько Задержки с тревогой, дефицит Patriot и реактивные "шахеды" до Львова: интервью с Игнатом