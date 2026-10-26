Зеленский: Украина проведет переговоры с США из-за задержки ракет для Patriot
Украина почти месяц ожидает подписи главы Пентагона Пита Хегсета по ракетам для Patriot и NASAMS. Поэтому Киев проведет с Вашингтоном переговоры по этому вопросу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
Глава государства рассказал о докладе глав Минобороны и МИД, а также главнокомандующего ВСУ по ситуации с поставками перехватчиков для ПВО.
"Работаем на нескольких направлениях: с Соединенными Штатами, Европой и другими партнерами, которые имеют запас ракет PAC-2 и PAC-3. В частности, в течение почти месяца ожидаем подпись господина Хегсета по ракетам для "петриотов" и "насамсов". Поручил еще раз проговорить это с американской стороной", - отметил Зеленский.
Президент добавил, что продолжается разговор и с другими странами по ракетам для украинского ПВО.
Напомним, администрация Трампа не одобрила передачу Украине противоракетных комплексов, необходимых для защиты от российских ракетных ударов. В частности, речь идет о ракетах-перехватчиках для Patriot.
Отметим, начальник управления коммуникаций Командования ПС ВСУ Юрий Игнат заявил, что запасов ракет для Patriot Украине могло бы хватить на несколько лет, если бы значительную часть перехватчиков не использовали на Ближнем Востоке.