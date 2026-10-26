Зеленский: Украина проведет переговоры с США из-за задержки ракет для Patriot

Украина почти месяц ожидает подписи главы Пентагона Пита Хегсета по ракетам для Patriot и NASAMS. Поэтому Киев проведет с Вашингтоном переговоры по этому вопросу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал о докладе глав Минобороны и МИД, а также главнокомандующего ВСУ по ситуации с поставками перехватчиков для ПВО.

"Работаем на нескольких направлениях: с Соединенными Штатами, Европой и другими партнерами, которые имеют запас ракет PAC-2 и PAC-3. В частности, в течение почти месяца ожидаем подпись господина Хегсета по ракетам для "петриотов" и "насамсов". Поручил еще раз проговорить это с американской стороной", - отметил Зеленский.

Президент добавил, что продолжается разговор и с другими странами по ракетам для украинского ПВО.