Прайс-кэпы могут оставить Украину без импорта именно в период дефицита, - ICC Ukraine

Установленные Регулятором предельные цены могут ограничить возможность Украины импортировать электроэнергию именно в часы дефицита, если цена на европейском рынке будет выше разрешенной в Украине.

По словам Трохимца, максимальные цены на электроэнергию на отдельных сегментах рынка (прайс-кэпы) не выполняют заявленную функцию защиты потребителей от аномального роста цен, но могут создать проблему с привлечением более дорогого европейского ресурса зимой.

"Я на каждом эфире, на каждом заседании Национальной комиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг говорю, что ограничение этих цен на рынке – это зло", – заявил Трофимец.



Он пояснил, что в период дефицита импорт может быть физически доступен, но экономически невозможен, если его стоимость превышает установленный в Украине ценовой "потолок".

"Оно не решает того вопроса, который якобы должен решаться, по мнению регулятора, - это защита потребителей от роста, аномального роста цен, но он создает препятствия, когда во времена дефицита электрической энергии отсутствует возможность ее импортировать, потому что она стоит дороже, чем эти ограничения, которые установлены", - подчеркнул Трохимец.



По его мнению, от практики установки прайс-кэпов следует постепенно отказываться, поскольку ценовые ограничения могут препятствовать вовлечению необходимой электроэнергии в моменты наибольшей потребности системы.