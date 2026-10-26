Игнат: наши лучшие экипажи тестируют перехватчики реактивных дронов в боевых условиях

Украинские военные уже испытывают в боевых условиях новые реактивные дроны-перехватчики. Они разрабатываются для эффективного и дешевого уничтожения вражеских БПЛА, скорость которых достигает сотен километров в час.

Об этом в подкасте РБК-Украина " ЦЕ БАЗА " рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Боевые тесты и характеристики новых перехватчиков

По словам Игната, реактивные дроны-перехватчики находятся на стадии боевых испытаний, о которых ранее уже упоминали президент и министр обороны.

Для обеспечения требуемой скорости и стабильности работы системы используют терминалы Starlink.

"Видел я уже тот дрон, выглядит убедительно. Конечно, используют там Starlink. Он нам очень нужен, чтобы он работал на скорости... Наши лучшие экипажи сейчас их тестируют в боевых условиях. Это не просто тестируют, это уже сбивают", - сообщил Игнат.

Он подчеркнул, что в процессе тестирования идет тесное сотрудничество между производителем, техническими работниками и военными: Воздушные силы предоставили экипажи, площадки и определили места потенциального пролета целей.

Скорость 800 км/ч и финансовое преимущество

Игнат рассказал о технических требованиях к новым средствам перехвата: если вражеский реактивный дрон летит со скоростью около 400 км/ч, украинский перехватчик должен развивать скорость вдвое большую - ориентировочно до 800 км/ч.

Главное преимущество такого решения - его экономическая целесообразность.

"Нам нужно этот процесс ускорять. Это дешевое решение. Этот дрон значительно дешевле, чем реактивный "шахед". То есть у нас средство перехвата будет дешевле, чем та же "Герань" 3, 4 или 5", - подчеркнул спикер Воздушных сил.

Комплексная система защиты и роль РЭБ

Комментируя общую систему противовоздушной обороны, Игнат отметил, что украинские военные используют все имеющиеся средства в зависимости от условий и локации:

Истребительная авиация: перекрывает районы, где это позволяет ситуация с безопасностью;

Подразделения ПЗРК и ЗРК: защищают территории, расположенные ближе к городам;

Средства РЭБ: радиоэлектронная борьба подавляет значительное количество враждебных БПЛА.