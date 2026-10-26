Цены на АЗС 26 октября: сколько стоят бензин, дизель и автогаз после выходных

В Украине в понедельник, 26 октября обновились цены на АЗС. Главными изменениями дня стали дальнейший рост стоимости автогаза в отдельных сетях и подорожание дизельного топлива на заправках WOG.

Ситуация на рынке

Подорожание автогаза: Газ прибавил в цене в трех сетях. Наибольший рост зафиксирован на заправках SOCAR (+1,60 грн/л - до 56,50 грн/л). Также цена выросла на АЗС "Укрнафта" (+1,00 грн/л - до 52,90 грн/л) и UPG (+1,00 грн/л - до 54,90 грн/л). В сетях OKKO (56,50 грн/л) и WOG (56,90 грн/л) стоимость автогаза осталась прежней.

Изменение цен на дизель: Сеть WOG подняла стоимость всех видов дизельного топлива на 1,00 грн/л - ДТ Mustang подорожало до 109,90 грн/л, а ДТ Евро-5 - до 106,90 грн/л. В других сетях цены на дизель остались стабильными.

Стабильность бензина: Стоимость всех марок бензина в сетях осталась на уровне предыдущего дня.

Фото: цены на АЗС 26 октября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 26 октября

OKKO

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Евро: 92,90 грн

ДТ Pulls: 108,90 грн

ДТ Евро: 105,90 грн

Газ: 56,50 грн

WOG

Бензин 100: 102,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Евро: 92,90 грн

ДТ Mustang: 109,90 грн (+1 грн)

ДТ Евро-5: 106,90 грн. (+1 грн.)

Газ: 56,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 104,00 грн

Бензин NANO 95: 97,90 грн

Бензин А-95: 94,90 грн

ДТ NANO Extro: 109,00 грн

ДТ NANO: 106,00 грн

Газ: 56,50 грн (+1,6 грн)

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 91,90 грн

Бензин А-95: 88,90 грн

Бензин А-92: 86,90 грн

ДТ (Energy): 103,90 грн

ДТ: 101,90 грн

Газ: 52,90 грн (+1 грн)

UPG