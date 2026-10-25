В Альпах сгорела бывшая резиденция Гитлера

В пятницу 23 октября в немецких Альпах сгорела резиденция, которая была построена для диктатора нацисткой Германии Адольфа Гитлера. Спустя сутки власти публично заявили об аресте мужчины, которого подозревают в поджоге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Как пишет издание, в пятницу около 21:15 экстренные службы получили информацию о пожаре, который произошел в Баварских Альпах на Юго-Востоке Германии.

Пожарные и полиция немедленно прибыли на место, которое расположено на горе. Однако дождь, который перешел в сильный снегопад, осложнил задачу тушения пожара. В связи с этим пожарным пришлось покинуть место происшествия ночью после нескольких часов работы.

AP пишет, что спасатели надеялись завершить свою работу в субботу, однако им не удалось войти в здание из-за опасности падения обломков.

Тем временем правоохранители остановили и арестовали мужчину на мотоцикле, который ехал в противоположном направлении по дороге. Согласно заявлению прокуратуры, 33-летний мужчина, который является гражданином Германии и имеющий связи с районом Берхтесгадена (но там не проживает), был допрошен.

В прокуратуре добавили, что у подозреваемого были признаки психического заболевания, поэтому его направляют в психиатрическое учреждение. При этом будет рассматриваться возможность политического мотива, учитывая историю здания, которое горело. В полиции уточнили, что на данный момент нет никаких признаков причастности кого-либо еще.

Что горело и что будет

Издание уточняет, что загорелось здание, известное в Германии как Кельштайнхаус (или "Орлиное гнездо"). Это непосредственно бывшая резиденция немецкого диктатора, которая использовалась для встреч Адольфа Гитлера с 1938 по 1945 год.

Это здание расположено на скале на высоте 1834 метра над уровнем море. До него можно добраться на лифте, встроенном в скалу у конца горной дороги. Эта дорога закрыта для обычного автомобильного движения, но в дневное время по ней курсируют автобусы, которые доставляют посетителей.

Резиденция практически не пострадала во время Второй мировой войны, а с 1952 года здание работает как кафе и ресторан. Кроме того, оно представлено как экспозиция, посвященная истории этого объекта.

Сам Гитлер редко посещал Кельштайнхаус - в отличие от резиденции Бергхоф, также расположенной в районе Берхтесгадена. Руины последней были взорваны в 1952 году.

Возвращаясь к "Орлиному гнезду", официальные лица заявили, что здание будет восстановлено, хотя и не уточнили после пожара, как именно это будет сделано.

При этом расположенный ниже по складу Документальный центр Оберзальцберга, в котором находится главная историческая экспозиция регионе - от пожара не пострадал.