Что такое ОВГЗ и как на них заработать в 2026 году: преимущества, доходность и риски

Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) позволяют гражданам занимать деньги государству и получать доход. В отличие от банковских депозитов, доход от них не облагается налогом, а сами бумаги можно продать до истечения срока погашения. В то же время, перед покупкой важно оценить доходность, срок инвестирования и возможные риски.

Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал финансовый эксперт Андрей Шевчишин .

– Что такое ОВГЗ и как они работают для обычного гражданина?

– ОВГЗ – это облигации внутреннего государственного займа, с помощью которых государство занимает деньги на внутреннем рынке. Министерство финансов выпускает ценные бумаги и продает их банкам, после чего банки предлагают облигации конечным покупателям.

Приобрести ОВГЗ могут физические и юридические лица, в частности, граждане Украины, нерезиденты и государственные учреждения, если законодательство не ограничивает их право на покупку этих ценных бумаг. Также покупать и продавать облигации могут инвестиционные компании, имеющие лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынках капитала.

– Что выгоднее: инвестировать в ОВГЗ или положить деньги на банковский депозит?

– Доходность ОВГЗ обычно выше, чем доходность депозитов. Кроме того, с дохода от банковского депозита удерживаются налоги: 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора. В общей сложности это 23%.

К примеру, если ставка по депозиту составляет 15% годовых, после уплаты налогов вкладчик получит примерно 11,55% дохода. Зато доход от ОВГЗ не облагается налогом. Если человек приобрел облигации с доходностью в 15%, он получает весь предусмотренный доход без удержания этих налогов. Это касается и купонных выплат, осуществляемых государством по облигациям.

Еще одно важное преимущество ОВГЗ – возможность продать их до погашения. Если человек открыл срочный депозит, обычно он не может забрать средства до истечения срока без соответствующих ограничений или утраты части дохода. Облигации можно продать на вторичном рынке и вернуть вложенные средства. В этом случае возможны определенные потери в процентах, но, как правило, не в цене.

– Могут ли валютные ОВГЗ быть альтернативой покупке доллара или евро?

– В настоящее время валютные ОВГЗ доступны в ограниченном количестве, в частности из-за валютных ограничений. Раньше их часто использовали для обхода таких ограничений, поэтому Министерство финансов и Национальный банк пытаются сокращать их количество. Поэтому найти валютные облигации для покупки может быть сложно.

Основное отличие между валютными ОВГЗ и обычной покупкой валюты состоит в том, что по облигациям государство осуществляет купонные выплаты. В то же время сама по себе покупка долларов или евро не приносит дополнительного дохода, кроме возможного роста курса валюты.

Также важно учитывать гарантии выплат по государственным облигациям. Риск дефолта по гривневым ОВГЗ низкий, поскольку государство имеет возможность обеспечивать выплаты в национальной валюте. Для нее это проще, чем объявлять дефолт по внутренним обязательствам.

В мировой практике дефолты по облигациям в собственной валюте встречаются редко. Исключения возможны, в частности, из-за революций или радикальной смены власти, когда новое руководство страны отказывается от предыдущих обязательств.

– Реально ли заработать на ОВГЗ, если продать их до погашения?

– Да, это возможно. Текущая цена облигации учитывает накопившийся купонный доход, который уже сформировался, но еще не был выплачен. Поэтому при продаже собственник, как правило, получает не только стоимость самой облигации, но и компенсацию за накопленный купонный доход.

Если на рынке нет значительных колебаний или резкого повышения ставок, продажа облигаций к погашению может быть выгодной.

Кроме того, человек может получить дополнительный доход из-за изменения рыночной стоимости облигаций. К примеру, если инвестор приобрел ОВГЗ с доходностью 20%, а впоследствии рыночные ставки снизились до 15%, стоимость его облигаций может возрасти. В таком случае он сможет заработать не только на купонных выплатах, но и на продаже бумаг по более высокой цене.

– Какую сумму нужно иметь, чтобы начать инвестировать в ОВГЗ?

– Сейчас приобрести облигации можно через многие банки, а также с помощью приложения Действие. Условия и комиссии зависят от конкретного сервиса: одни взимают плату за проведение операции, другие не взимают комиссию или устанавливают символическую сумму, например одну гривну.

Начать инвестировать можно даже с приобретения одной облигации. Ее номинальная стоимость обычно составляет 1 000 гривен, хотя фактическая цена покупки на рынке может быть несколько ниже или выше. Итак, ориентировочный минимальный порог для начала инвестирования – около 1000 гривен.

– На что обращать внимание при выборе ОВГЗ: доходность, срок погашения или валюту?

– Прежде всего, следует учитывать доходность и срок погашения облигаций. Хотя ОВГЗ можно продать до истечения срока обращения, каждый инвестор должен определить свою стратегию и понять, на какой период он готов вкладывать средства.

Рассмотрим несколько примеров.

Предположим, что нынешняя ситуация на рынке временная, а впоследствии она стабилизируется. В таком случае человек может приобрести четырех- или пятилетние облигации с доходностью 18% годовых.

Если банки не предлагают аналогичную доходность по депозитам, такая инвестиция может быть выгодной. К примеру, Национальный банк прогнозирует, что через два года инфляция снизится до 5%, тогда как владелец облигаций будет продолжать получать 18% годовых в соответствии с условиями выпуска. При таком сценарии доходность ОВГЗ может быть привлекательной.

Также следует учитывать возможную девальвацию гривны. Предположим, что за три года курс доллара изменится с условных 45 до 60 гривен. Это будет означать девальвацию гривны примерно на 33%. Инвестор может сравнить это изменение с доходом, полученным по облигациям в течение соответствующего периода, и оценить, насколько такая инвестиция будет выгодной.

Другая ситуация – если человек ожидает, что экономические условия могут быстро ухудшиться. Тогда ему может быть важно сохранить возможность оперативно распоряжаться деньгами. В этом случае целесообразно рассмотреть краткосрочные ОВГЗ с погашением через шесть месяцев или год. После определения желаемого срока инвестирования сравнима доходность доступных облигаций.

Следовательно, каждый инвестор должен самостоятельно выбирать стратегию в зависимости от своих целей, ожиданий и потребностей в ликвидности. В то же время на сегодняшний день ОВГЗ могут быть более эффективным и привлекательным инструментом для вложения средств, чем гривневые банковские депозиты.

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