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Проехал 20 км после удара: "Новатор" спас экипаж, несмотря на попадание дрона

14:30 26.10.2026 Пн
2 мин
aimg Константин Широкун
Проехал 20 км после удара: "Новатор" спас экипаж, несмотря на попадание дрона Фото: "Новатор" спас экипаж, несмотря на попадание дрона (пресс-служба производителя)
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Бронеавтомобиль "Новатор" вывез экипаж стрелкового батальона Национальной полиции Украины после удара FPV-дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook NAUDI.

Отмечается, что, несмотря на пожар, бронемашина смогла преодолеть около 20 километров и доставила полицейских к месту дислокации. Все члены экипажа остались в живых.

По словам представителей подразделения, за четыре месяца эксплуатации бронеавтомобиль совершил около 100 выездов и выдержал удары десяти FPV-дронов. Его использовали для выполнения логистических задач на востоке Украины, в частности, для доставки горючего, аккумуляторных батарей и другого необходимого имущества.

Известно, что недавно этот "Новатор" был уничтожен. Однако во время последнего выезда бронеавтомобиль выполнил свою главную задачу – защитил экипаж и помог доставить его в безопасное место.

Ранее РБК-Украина сообщало, что "Украинская бронетехника" совместно с компанией-партнером представила бронеавтомобиль "Новатор 2" с дистанционно управляемым бронированным модулем украинского производства.

Также мы писали, что Украина уже опережает западных партнеров по созданию бронеавтомобилей по цене, скорости разработки и производства и внедрению новых технологий. В то же время, в Украине нет производства двигателей и трансмиссий, поэтому здесь конкурировать с Западом пока невозможно.

Как ранее сообщало РБК-Украина, бойцы батальона НРК Alter Ego в составе 93-й отдельной механизированной бригады разработали уникальную технологию, позволяющую осуществлять десантирование НРК с помощью дронов.

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