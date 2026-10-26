Проехал 20 км после удара: "Новатор" спас экипаж, несмотря на попадание дрона

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook NAUDI.

Отмечается, что, несмотря на пожар, бронемашина смогла преодолеть около 20 километров и доставила полицейских к месту дислокации. Все члены экипажа остались в живых.

По словам представителей подразделения, за четыре месяца эксплуатации бронеавтомобиль совершил около 100 выездов и выдержал удары десяти FPV-дронов. Его использовали для выполнения логистических задач на востоке Украины, в частности, для доставки горючего, аккумуляторных батарей и другого необходимого имущества.

Известно, что недавно этот "Новатор" был уничтожен. Однако во время последнего выезда бронеавтомобиль выполнил свою главную задачу – защитил экипаж и помог доставить его в безопасное место.