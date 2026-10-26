Проехал 20 км после удара: "Новатор" спас экипаж, несмотря на попадание дрона
Бронеавтомобиль "Новатор" вывез экипаж стрелкового батальона Национальной полиции Украины после удара FPV-дрона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook NAUDI.
Отмечается, что, несмотря на пожар, бронемашина смогла преодолеть около 20 километров и доставила полицейских к месту дислокации. Все члены экипажа остались в живых.
По словам представителей подразделения, за четыре месяца эксплуатации бронеавтомобиль совершил около 100 выездов и выдержал удары десяти FPV-дронов. Его использовали для выполнения логистических задач на востоке Украины, в частности, для доставки горючего, аккумуляторных батарей и другого необходимого имущества.
Известно, что недавно этот "Новатор" был уничтожен. Однако во время последнего выезда бронеавтомобиль выполнил свою главную задачу – защитил экипаж и помог доставить его в безопасное место.
Ранее РБК-Украина сообщало, что "Украинская бронетехника" совместно с компанией-партнером представила бронеавтомобиль "Новатор 2" с дистанционно управляемым бронированным модулем украинского производства.
Также мы писали, что Украина уже опережает западных партнеров по созданию бронеавтомобилей по цене, скорости разработки и производства и внедрению новых технологий. В то же время, в Украине нет производства двигателей и трансмиссий, поэтому здесь конкурировать с Западом пока невозможно.
Как ранее сообщало РБК-Украина, бойцы батальона НРК Alter Ego в составе 93-й отдельной механизированной бригады разработали уникальную технологию, позволяющую осуществлять десантирование НРК с помощью дронов.