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Новые молекулы и соединения: как ученые во Львове создают противоопухолевые препараты

12:32 26.10.2026 Пн
3 мин
aimg Василина Копытко aimg Ирина Костенко
Новые молекулы и соединения: как ученые во Львове создают противоопухолевые препараты Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Около половины ученых львовского Института биологии клетки работают с микроорганизмами - преимущественно дрожжами и бактериями. Остальные - с клеточными линиями, в частности здоровыми и раковыми.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина директор Института биологии клетки Национальной академии наук (НАН) Украины Константин Дмитрук.

На каких именно исследованиях и разработках сфокусирована работа

В целом Институт, по словам его руководителя, имеет четыре отдела (каждый из которых работает над своими направлениями).

Так, отдел молекулярной генетики и биотехнологии занимается генетической инженерией дрожжей для получения биологически активных соединений.

Речь идет о биотопливе, витаминах, антибиотиках и белках.

Исследователи изучают также деградацию белков у дрожжей.

В отделе аналитической биотехнологии исследуют ферменты, перспективные для определения важных аналитов и создания биосенсоров.

Другое направление - синтез нанозимов (искусственных ферментов на основе наноматериалов).

В отделе регуляции пролиферации клеток и апоптоза:

  • исследуют противоопухолевую активность синтетических и природных соединений;
  • разрабатывают системы доставки биологически активных веществ на основе наноматериалов;
  • создают новые материалы для регенеративной медицины.

Наконец в отделе сигнальных механизмов клетки:

  • разрабатывают подходы к лечению онкологических заболеваний;
  • исследуют аминокислотные аналоги как противоопухолевые и противомикробные агенты;
  • получают моноклональные антитела к антигенам биотехнологического и медицинского значения.

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О каких именно "противоопухолевых" исследованиях и разработках идет речь

"Одно из направлений наших исследований - поиск новых малых молекул с противоопухолевой активностью", - поделился Дмитрук.

Он уточнил, что это, прежде всего, "гетероциклические соединения, в которых сочетают несколько активных фрагментов".

"Такой подход позволяет получать соединения с более высокой противоопухолевой активностью и избирательностью действия", - объяснил специалист.

Особенно перспективным, по его словам, "является поиск соединений, действующих на конкретные молекулярные мишени в опухолевых клетках".

"Например, это могут быть белки или сигнальные пути, нарушенные из-за определенных мутаций", - рассказал директор Института.

Он отметил, что "такой подход позволяет более точно влиять на опухолевые клетки, уменьшая действие на здоровые".

Параллельно с этим ученые проверяют безопасность потенциальных препаратов - "не токсичны ли они для здоровых клеток и не повреждают ли ДНК".

"Другое направление, над которым в Институте работают уже много лет, - создание комбинированных методов так называемой метаболической противоопухолевой терапии. Один из подходов основывается на использовании ферментов, расщепляющих аминокислоты", - сообщил Дмитрук.

Он напомнил, что "многие агрессивные опухоли зависят от поступления определенных аминокислот, в частности аргинина, глутамина и аспарагина".

Следовательно, "если ограничить их доступность, можно подавлять рост опухолевых клеток".

В Институте уже создали, по словам экперта, "собственные микробные продуценты рекомбинантных ферментов, способных расщеплять отдельные аминокислоты".

"Также разработали ряд комбинированных подходов к противоопухолевой терапии, в которых такие ферменты сочетают с аналогами аминокислот растительного происхождения и другими соединениями, влияющими на метаболизм опухолевых клеток", - рассказал Дмитрук.

В заключение он отметил, что эти подходы "испытывают на лабораторных животных с опухолями".

"Результаты исследований опубликованы в международных научных журналах, а наиболее перспективные разработки - защищены патентами", - подытожил специалист.

Напомним, ранее мы рассказывали, что украинские ученые научились производить витамин B2 с помощью дрожжей.

Кроме того, мы объясняли, почему Украина не запустила свою вакцину против Covid-19 (хотя разработка показала 93% успеха).

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