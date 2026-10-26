ua en ru
Пн, 26 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

На Урале сошел с рельсов грузовой поезд, вспыхнули вагоны с топливом

12:20 26.10.2026 Пн
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
На Урале сошел с рельсов грузовой поезд, вспыхнули вагоны с топливом Фото: на Урале сошел с рельсов грузовой поезд (МЧС России)
Додати як бажане джерело в Google

В ночь на понедельник, 26 октября, вблизи Екатеринбурга произошла масштабная авария грузового поезда. С рельсов сошли почти четыре десятка вагонов, семь цистерн загорелись.

Об этом заявили в ГУ МЧС в Свердловской области, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский "Интерфакс".

Происшествие произошло на перегоне Решеты-Седельниково в муниципальном округе Екатеринбурга. В результате схода с рельсов 39 вагонов загорелись семь цистерн, а площадь пожара достигла 1,5 тыс. квадратных метров.

Экстренные службы расцепили горящие вагоны, а уцелевшие отогнали на безопасное расстояние. Движение на этом участке железной дороги приостановили из-за повреждения соседнего пути, пассажирские поезда по этому маршруту не курсируют.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. В районе возгорания профильные специалисты планируют провести проверку качества воздуха.

Напомним, недавно в Калининградской области России разбился истребитель Су-30СМ. Обоим пилотам удалось катапультироваться, они получили травмы.

Кроме того, сегодня утром Воронеж подвергся атаке дронов. Возле торгово-делового комплекса "Галерея Чижова" раздались взрывы, после чего вспыхнул пожар. В городе сообщают о нескольких очагах возгорания.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Пожар Екатеринбург Поезда
Новости
Россия за месяц применила около 350 "Бандеролей" и "Дань-Т", - Игнат
Россия за месяц применила около 350 "Бандеролей" и "Дань-Т", - Игнат
Аналитика
Задержки с тревогой, дефицит Patriot и реактивные "шахеды" до Львова: интервью с Игнатом
Дмитрий Олейник, Ульяна Безпалько Задержки с тревогой, дефицит Patriot и реактивные "шахеды" до Львова: интервью с Игнатом