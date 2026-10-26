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Отмена "нулевой" квоты на экспорт металлолома грозит восстановлению металлургии, - СМИ

13:35 26.10.2026 Пн
3 мин
aimg Сергей Новиков
Отмена "нулевой" квоты на экспорт металлолома грозит восстановлению металлургии, - СМИ Отмена "нулевой" квоты на экспорт металлолома грозит восстановлению металлургии (фото: Getty Images)
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Попытки представителей металлолома добиться отмены "нулевой" квоты на экспорт металлолома противоречат государственным экономическим интересам. Аргументы, которые приводят в поддержку такого решения, не выдерживают критики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на GMK Center.

"Сталелитейная промышленность Украины работает в беспрецедентных условиях. Кадровый голод, блокада морского экспорта российскими военными, перебои с энергоснабжением и физическое уничтожение производства после ракетных обстрелов… При этих обстоятельствах ломозаготовители добиваются снятия правительственного запрета на вывоз из Украины важнейшего стратегического сырья", - подчеркнул он.

Главный аргумент заготовителей - сейчас "лом в Украине больше некому покупать", поскольку после российских ракетных ударов временно и частично приостановили работу ряда агрегатов практически все крупные метзаводы:

  • "Запорожсталь", "Каметсталь";
  • "Интерпайп Сталь", "АрселорМиттал Кривой Рог".

"В то же время продолжают функционировать многочисленные предприятия литейной отрасли. Согласно статистике "Укрметаллургпрома", в сентябре 2026 г. в Украине было произведено 131 тыс. тонн жидкой стали. Поэтому говорить о физическом отсутствии внутреннего сбыта в этой ситуации некорректно", - утверждает GMK Center.

В условиях, когда объемы заготовки падают из-за военного форс-мажора, позволить свободный вывоз металлолома - самый верный способ окончательно добить металлургию, являющуюся одним из главных наполнителей госбюджета.

Ситуацию еще больше усугубит сезонное снижение заготовки лома в осенне-зимний период из-за погоды, а также усиление мобилизации. Также издание отмечает, что аргумент металлоломов о выгодности продаж стратегического сырья на европейском рынке не выдерживает никакой критики, поскольку до введения "нулевой" квоты украинский металлолом в ЕС не задерживался.

"После поступления на европейскую территорию он переоформлялся и дальше направлялся к своим конечным потребителям, турецким металлургам. Такая схема давала возможность ломотрейдерам не платить экспортную пошлину 180 евро/тонна при прямых отгрузках в Турцию, поскольку торговое соглашение Украины с ЕС предусматривает беспошлинные поставки". исчислялись десятками миллионов евро", - пишет GMK Center.

Если рассматривать поступления в госбюджет от экспортных продаж лома и готовой стали, то они несравнимы. Экспорт лома приносит 50-100 грн/тонна. Экспорт готовой стали, выплавленной в Украину из этого лома, - 13 000–15 000 грн/тонна.

Вывоз сырья никогда и нигде не был для государства экономически выгоднее производства из него продукции с добавленной стоимостью. Издание также напоминает, что ограничение или полный запрет экспорта стального лома – достаточно распространенная международная практика. Еврокомиссия в конце сентября обновила Регламент ЕС о перевозке отходов.

Такой нетарифной регуляцией Европа отсекает от стратегического сырья для декарбонизации главных реципиентов-импортеров - Индию и Египет, традиционно занимающих 2-е и 3-е места по объемам поставок металлолома из ЕС.

"Сохранение нулевой квоты на экспорт металлолома - это стратегический шаг для защиты украинской промышленности в условиях войны. Попытки отменить это ограничение без каких-либо предохранителей угрожают восстановлению металлургии Украины. В то же время таким предохранителем, на время простоя поврежденных агрегатов, могло бы стать для государства временное разрешение экспортировать лом, а временное разрешение экспортировать лом экспорта в собственную казну любым способом (экспортная пошлина, продажа квот на Prozorro)", – констатирует GMK Center.

Как известно, представители ломозаготовительной отрасли недавно призвали открыть экспорт лома, но именно в страны ЕС.

При этом до введения запрета на экспорт большинство нашего лома шло в Польшу, а уже оттуда - в Турцию, без уплаты пошлины. В Украину при этом возвращались только 104 гривны налогов с тонны экспортируемого сырья.

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