Готовы к любой угрозе. Украина уже год дает отпор России: что происходит сегодня

Год назад Россия начала полномасштабную войну против Украины. Из-за склонности привязываться к датам 24 февраля оккупанты могут готовить массированный удар по украинским городам и провокации на фронте. В то же время на международной арене сегодня ожидаются важные заявления, а президент Украины Владимир Зеленский собирает пресс-конференцию.

Угроза ракетных атак

Военные и разведка предупредили об опасности массированного обстрела со стороны РФ на год войны.

При этом подчеркивается, что Силы обороны находятся в полной готовности, а информация из сети о возможном авианалете сотен самолетов и масштабном наступлении преувеличена.

В Главном управлении разведки считают, что оккупанты могут ударить ракетами по украинским городам 24 февраля, "чтобы напомнить, как все началось". Это могут быть также ракетные обстрелы инфраструктуры на фронте, провокационные действия, но Украина готова к любым подобным случаям.

Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что враг планирует ракетный обстрел в годовщину войны, но он будет небольшим. "Поверьте мне, мы такое пережили уже более 20 раз", – отметил Буданов.

В Воздушных силах ВСУ не исключили вражеских атак 23-24 февраля в несколько волн. Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат отметил, что можно ожидать нестандартных действий и изменения тактики оккупантов. При этом украинская ПВО усиливается, поэтому "легкой прогулки в украинском небе никто не даст", и массового применения авиации не будет.

По словам командующего Объединенными Силами ВСУ Сергея Наева, 24 февраля враг может прибегнуть к ракетным обстрелам, но нет никаких признаков того, что РФ готовится к наступлению на новых направлениях.

Угрозы нападения с Беларуси в настоящее время также нет. В Генштабе ВСУ не фиксируют ударную группировку, которая могла бы проводить наступление на территорию Украины.

Пресс-конференция Зеленского

В годовщину полномасштабной войны 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский собирает пресс-конференцию "Февраль. Год несокрушимости".

Точное время и место встречи главы государства с журналистами заранее не разглашается.

Заявление Китая по Украине

Длительное время Китай придерживался неоднозначной позиции в отношении Украины. Власти страны прямо не осудили вторжение РФ и продолжали с ней сотрудничество.

Однако спустя год войны глава Китая Си Цзиньпин планирует выступить с "речью о мире".

Дипломат КНР Чжан Цзюнь раскрыл некоторые детали так называемого "мирного плана" для Украины, который должны обнародовать 24 февраля. Так, в нем будет изложена позиция Пекина "с призывом к миру, диалогу и урегулированию" с учетом того, что Китай и впредь будет подчеркивать важность уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран.

Исторический визит Байдена

Президент США Джо Байден приехал в Киев за несколько дней до годовщины российского вторжения, чтобы продемонстрировать поддержку Украины в борьбе с агрессором. Это первый визит американского лидера в нашу страну за 15 лет.

Джо Байден провел переговоры с Владимиром Зеленским, встретился с членами правительства, объявил о новом пакете военной помощи и анонсировал еще больше санкций против РФ.

Президент Украины назвал визит Байдена самым важными за всю историю двусторонних отношений. По словам Зеленского, результаты переговоров будут ощутимы на поле боя, и у России не будет возможности для реванша.

Из Киева глава Белого дома отправился в Польшу, где произнес речь о важности помощи Украине. Также Джо Байден обратился к россиянам заявив, что у стран Запада нет никаких планов нападать на российский народ и уничтожать его государство.

События в Росии

Накануне годовщины войны российский диктатор Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию.

В своей речи 21 февраля Путин вновь говорил о борьбе с "неонацистским режимом" Киева и пригрозил "расширением войны", если партнеры Украины продолжат поставки дальнобойных вооружений.

Также глава Кремля объявил, что Россия приостанавливает действие договора с США о взаимном контроле над ядерным оружием - Договора о стратегических наступательных вооружениях. Причиной этому якобы стала информация о том, что США разрабатывает новые виды ядерных боеприпасов и планирует провести их испытания.

Россияне смогли "отпраздновать" год вторжения в Украину на масштабном митинге-концерте в Москве 22 февраля. На стадионе "Лужники" установили несколько сцен и зон с историческими реконструкциями. На концерте выступил и российский диктатор Путин с благодарностью "защитникам отечества".