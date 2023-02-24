В США заявили, что не видят угрозы вторжения Украины в Приднестровье

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление американского посла в Молдове Кента Логсдона.

По его словам, США нет никаких подтверждений тому, что Украина планирует вторжение в Приднестровье. Он отметил, что между США и Молдовой идет обмен полученной информацией, что помогает оперативно реагировать на возможные провокации.

"У нас нет никаких сведений, указывающих на какое-то военное вторжение. Разумеется, мы внимательно следим за этой ситуацией. Мы продолжаем обмениваться информацией с нашими молдавскими коллегами в правоохранительных органах и правительстве, чтобы располагать более достоверными данными. Сейчас подтверждений этих слухов не нашлось", - сказал посол США.