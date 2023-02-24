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Скабеева, Голикова и десятки людей. Госдеп США ввел новые санкции против России

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Пятница 24 февраля 2023 17:32
Скабеева, Голикова и десятки людей. Госдеп США ввел новые санкции против России Фото: Госдеп США ввел новые санкции против России (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

США ввели новый раунд санкций против российских чиновников и пропагандистов на годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдеп США.

США ввели новые ограничения против пропагандистки Ольги Скабеевой, заместителя главы Администрации президента РФ Магомедсалама Магомедова, первого заместителя секретаря Совбеза РФ Юрия Аверьянова, вице-премьер-министра России Татьяны Голиковой.

В список попали 9 министров, в том числе министр энергетики Николай Шульгинов, министр культуры Ольга Любимова, министр цифрового развития, связи и СМИ Максут Шадаев, а также 47 российских губернаторов и глав республик.

Под санкции попал так называемый главарь "ЛНР" Леонид Пасечник, а также военная часть, которая входит в состав вооруженных сил бывшей так называемой "ДНР" "Спарта" и ее командир Артем Жога.

К тому же, санкции ввели против акционерного общества "Эксплуатационная организация Запорожской атомной электростанции", созданного указом российского диктатора Владимира Путина для узурпации контроля над Запорожской АЭС и его так называемого гендиректора Олега Романенко. Ограничения наложены и на организацию, созданную нелегитимной военно-гражданской администрацией Запорожья для обработки украденного в Украине зерна "Государственный зерновой оператор".

США ввели санкции против акционерного общества "Аргус Холдинг", который принадлежит Анне Суровикиной - жене генерала Сергея Суровикина, который ранее руководил незаконной войной России против Украины, и на саму Суворикину. В списке также числится компания Argus SFK, которая является дочерней компанией Argus Holding и связана с компаниями, принадлежащими олигарху SDN Геннадию Тимченко, а также ООО "Искусство красоты" и "Рыжий", которые принадлежат или контролируются Суровикиной.

Штаты также ввели ограничения против одного из главных ядерных центров России -Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени Забабахина, которые разрабатывает ядерные боеголовки и обеспечивает поддержку запасов, а также занимается фундаментальными и прикладными исследованиями; Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, который проводит экспериментальные испытания ядерного оружия России; Федерального государственного унитарного предприятия "Научно-исследовательский институт автоматики имени Духова", который разрабатывает ядерные боеголовки; Главное управление глубоководных исследований, которое подчиняется Минобороны, и контролирует и эксплуатирует российские подлодки.

Также в списке значатся компании, отвечающие за сбор внутренних и внешних разведывательных данных, к примеру, "Цитадель".

Госдеп также ввел визовые ограничения в отношении 1219 российских военных.

Напомним, сегодня США внесли в "черный список" более 60 компаний.

К тому же, Штаты введут 200% пошлину на российский алюминий.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки
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