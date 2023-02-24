Швеция подтвердила передачу Украине танков Leopard 2
Фото: Швеция подтвердила передачу Украине танков Leopard 2 (Getty Image)
Швеция официально подтвердила планы передать Украине модернизированные танки Leopard 2.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу шведского правительства.
"Швеция присоединяется к "семье Leopard" в поддержку Украины через шведские танки Leopard 2", - говорится в сообщении.
Кроме того, в сегодняшний пакет помощи для Украины также входят дополнительные системы ПВО.
"Мы и дальше будем помогать Украине выиграть войну", - добавили в правительстве.
Напомним, СМИ сообщали, что Швеция планирует передать Украине десять танков Leopard типа 2A6 и 2A5.
Тем временем Польша передала Украине первые четыре танка Leopard 2.
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