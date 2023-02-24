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США введут 200% пошлину на российский алюминий с 10 марта, - Белый дом

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США, Пятница 24 февраля 2023 16:34
США введут 200% пошлину на российский алюминий с 10 марта, - Белый дом Фото: США введут 200% пошлину на российский алюминий с 10 марта (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Соединенные Штаты с 10 марта этого года вводят 200% пошлины на импорт алюминия и алюминиевых товаров из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена, опубликованное на сайте Белого дома.

"Для дальнейшего сокращения импорта алюминиевых продуктов и увеличения внутренних мощностей, я определил необходимым и уместным ввести с 10 марта 2023 пошлину 200% на алюминий и алюминиевые товары, произведенные в России", - говорится в документе.

Также отмечено, что США с 10 апреля вводят 200% пошлину на импорт алюминиевых товаров, в составе которых содержится любое количество первичного алюминия, выплавленного в России.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что США готовятся ввести 200% пошлину на алюминий российского производства уже на этой неделе, чтобы оказывать давление на РФ из-за приближающейся годовщины вторжения в Украину.

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