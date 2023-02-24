США введут 200% пошлину на российский алюминий с 10 марта, - Белый дом

Соединенные Штаты с 10 марта этого года вводят 200% пошлины на импорт алюминия и алюминиевых товаров из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена, опубликованное на сайте Белого дома .

"Для дальнейшего сокращения импорта алюминиевых продуктов и увеличения внутренних мощностей, я определил необходимым и уместным ввести с 10 марта 2023 пошлину 200% на алюминий и алюминиевые товары, произведенные в России", - говорится в документе.

Также отмечено, что США с 10 апреля вводят 200% пошлину на импорт алюминиевых товаров, в составе которых содержится любое количество первичного алюминия, выплавленного в России.