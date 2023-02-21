Сигнал Путину. Главное из исторической речи Байдена в Варшаве
Президент США Джо Байдена в рамках визита в Польшу выступил с речью, посвященной годовщине российского вторжения в Украину.
РБК-Украина приводит его главные заявления.
Нападение на одну из стран НАТО - это нападение на весь альянс
"В следующем году я приветствую на саммите НАТО в Америке, мы будем праздновать 75-летие создания самого сильного союза в мире. Каждый член НАТО знает, и россияне знают, что наступление против одной страны НАТО - это нападение на все страны альянса, это нападение на все наши территории. В течение года США создали коалицию для противостояния России. Но это борьба за то, что мы хотим создать - построить мир. Это наша ответственность", - добавил Байден.
Борьба Украины может продолжаться долго и будет много трагедий
"Мы можем гордиться многим, что мы делали в течение прошлого года, но мы должны быть честными. Защита свободы - это не что-то, что мы можем сделать за день или неделю. Это очень длительный процесс. И Украина борется против этого нашествия, это может продолжаться долго и многое еще будет трагедий. США и наши партнеры будут поддерживать Украину в ее борьбе за независимость" - сказал Байден.
Россию ждут новые санкции
"Нужно, чтобы Россия заплатила цену за свои преступления. Будут новые санкции, объявленные вместе с нашими партнерами. Все, кто ответственен за эту войну, будут наказаны за совершенные преступления", - отметил он.
Украина бьется за каждый метр и уже освободила половину от захваченных в 2022 году земель
"От Херсона до Харькова Украина борется за каждый метр своей земли. На 50% территории, которую захватила Россия год назад, уже развевается украинский флаг, а президент Зеленский все еще руководит демократичной страной. И наше задание - остановить агрессию России и выступить за мир", - отметил он.
Обращение к россиянам: Запад не стремится уничтожить Россию и нападать на ее народ
"Сегодня я снова обращаюсь к россиянам. США и Европейские государства не стремятся уничтожить Россию, а Запад не собирается нападать на российский народ. Миллионы россиян хотели бы жить в мире, они не являются нашими врагами. Это трагедия, и этот выбор сделал Путин. Он может завершить войну одним словом. Если Россия прекратит агрессию - прекратится война. Если Украина прекратит защищаться - это будет концом Украины. Именно поэтому мы помогаем Украине защитить себя", - сказал Байден.
Молдова хочет быть свободной
"Граждане Молдовы проявляют решимость. В этой стране люди хотят быть свободными. Они завоевали эту свободу, чтобы двигаться в сторону демократии и вступление в братство европейских стран. Президент Майя Санду возглавляет эту борьбу", - заявил Байден.
Отметим, Санду также присутствовала на площади перед Королевским замком в Варшаве, где выступал президент США.
Президент Украины показал свою силу
"Мы видим человека, который боролся за все, который показывает свою силу, - это президент Зеленский. Вся демократия в мире стала сильнее, потому что в моменты неуверенности мы понимаем, за что мы стоим, и кто тебя поддерживает. И в этом большая разница. И люди в Польше знают лучше других, за что мы стоим, потому что больше других знают, что такое солидарность", - добавил Байден.
Путин думал, что НАТО распадется, но вышло иначе
Байден отметил, что российский президент не хотел, чтобы НАТО было в Финляндии.
"Но теперь НАТО будет и в Финляндии, и в Швеции. Путин думал, что НАТО распадется, но НАТО стало еще сильнее. Он думал, что Европа не будет сотрудничать, но теперь нам не нужна российская нефть. И демократия продолжает держаться и развиваться" , - подчеркнул он.
Сила украинцев заставила Путина отступить, оставив сожженные танки
"Когда президент Путин отдал приказ, чтобы его танки вторглись в Украину, он был не прав. Народ Украины оказался намного сильнее, и весь мир от Атлантики до Тихого океана объединился. И вместо легкой победы, которую он ждал, он оставил сожженные танки и разбитые войска", - сказал Байден.
Путин начал великую войну, но Киев стоит
Байден напомнил, что выступал в Варшаве почти год назад после того, как российский президент Владимир Путин напал на Украину и начал войну, крупнейшую после Второй мировой.
"Несмотря на стабильность, которая длилась более 70 лет, снова есть риск того, что эта стабильность разрушится. Где-то год назад все думали, что Киев скоро упадет. Я только что был в Киеве и могу сказать, что он стоит и стоит гордо. Когда россияне напали на Украину, они хотели проверить весь мир. Тестировали Европу и НАТО, работает ли демократия", - отметил он.
Напомним, ранее в Белом доме говорили, что Байдена в Варшаве пошлет сигнал российскому президенту Владимиру Путину, а также расскажет, как США сплотили мир, чтобы поддержать украинский народ в борьбе за свободу.
Госсекретарь Энтони Блинкен говорил, что это будет мощное и важное послание.
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