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Харьков усилит меры безопасности 23 и 24 февраля, - Терехов

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Среда 22 февраля 2023 13:15
Харьков усилит меры безопасности 23 и 24 февраля, - Терехов Фото: Игорь Терехов, городской голова Харькова (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Харькове 23 и 24 февраля планируют усилить меры безопасности из-за годовщины полномасштабного вторжения России на территорию Украины. В то же время коммунальные службы и транспорт будут работать в обычном режиме.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Status Quo.

"Будут усилены меры безопасности. Это однозначно. Но хочу сказать, что очень много людей спрашивают, выходить ли на работу. Нашим подчиненным, например, я сказал таким образом, кому тяжело, кто боится, могут остаться дома и дистанционно работать. Кто не боится - работают в обычном режиме", - объяснил Терехов.

В то же время городской голова добавил, что коммунальщики и транспорт будут продолжать работать, а усиленный комендантский час пока не обсуждался.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам заместителя главы ГУР Вадима Скибицкого, на годовщину полномасштабной войны Россия может прибегнуть к чему угодно. Таким образом, враг попытается напомнить Украине о том, как все начиналось.

В то же время, как отметил командующий Объединенных Сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергей Наев, признаков подготовки оккупантов к нападению на новых направлениях на годовщину полномасштабного вторжения России не наблюдается.

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