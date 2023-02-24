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МИД - партнерам: призываем удвоить поддержку Украины для ускорения победы

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Киев, Пятница 24 февраля 2023 11:32
МИД - партнерам: призываем удвоить поддержку Украины для ускорения победы Фото: МИД призывает партнеров удвоить поддержку Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве иностранных дел Украины призвали партнеров удвоить поддержку. Поскольку необходимо для ускорения украинской победы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

В ведомстве также поблагодарили союзников за беспрецедентные объемы военной, финансовой, политической, правовой, гуманитарной и энергетической помощи, а также санкции против агрессора и работу над трибуналом для российских преступников.

"На этом переломном этапе войны призываем наших международных партнеров удвоить всестороннюю и критически необходимую поддержку Украине ради ускорения украинской победы", - говорится в заявлении.

Там подчеркнули, что критически важна дальнейшая консолидация усилий вокруг формулы мира президента Украины Владимира Зеленского, "воплощение которой позволит обеспечить справедливый и долговременный мир в Украине и не допустит повторения подобной агрессии в будущем".

"Неизменными предпосылками для наступления мира должны стать полный вывод российских войск с территории Украины, восстановление ее международно признанных границ, выплата репараций за весь причиненный вред, причиненный вооруженной агрессией России, и привлечение к международно-уголовной ответственности тех, кто отдавал преступные приказы и тех, кто их выполнял", – указано в заявлении.

В МИД также добавили, что Украина продолжит двигаться к победе над российской агрессией, а также продолжит движение к полноправному членству в ЕС и НАТО.

Напомним, ранее в Минобороны заявили, что Украина вступает в новый период войны с задачей победить российскую агрессию, а сейчас ведется работа над тем, чтобы обеспечить контрнаступление ВСУ.

Тем временем в Германии пообещали Украине максимальную поддержку, пока это потребуется.

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